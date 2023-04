Scania dévoile sa stratégie de décarbonation

Comme le confirme Carl Pattyn, président de Scania France, le constructeur a livré 85 232 unités en 2022, contre 90 366 en 2021 (soit - 6 %), notamment en raison du manque de composants. Cependant, le chiffre d'affaires net du groupe s'élève à 170 004 milliards de couronnes suédoises, contre 146 146 milliards l'année précédente, soit une croissance de 16 %. En dehors de la stratégie purement commerciale, Scania a bâti sa stratégie en quatre blocs : le rendement énergétique, les énergies alternatives et électrification, des transports sûrs et intelligents et, enfin, un service proactif et connectivité. Cette stratégie est définie ainsi par Carl Pattyn : « Le but de Scania est de conduire le changement vers un système de transport durable en créant un monde de mobilité meilleur pour les entreprises la société et l'environnement. »

Un tableau de bord numérique

Concernant les énergies alternatives, Scania propose une solution de motorisation B1, ou B100 exclusif, qui permet aux véhicules de bénéficier du suramortissement et d’une vignette Crit’Air 1, autorisant l’accès aux ZFE-m. La solution B100 exclusif est disponible sur les tracteurs et porteurs deux essieux Scania équipés des moteurs 5 cylindres 9 litres de 320 et 360 ch ainsi que sur les Super 13 litres de 460 et 500 ch, puis sera étendue aux modèles trois et quatre essieux. À terme, la solution sera proposée en rétrofit.

Enfin, en cohérence avec le quatrième pilier de sa stratégie, Scania lance un tableau de bord numérique. Smart Dash est un tableau de bord numérique avec affichage centralisé des informations, disponible en 13 ou 16 pouces de série à partir de 2024. Ce système offre aux conducteurs et aux exploitants une prise en charge digitale accompagnée de solutions comme My Scania et l’application Scania Driver, avec des mises à jour à distance.