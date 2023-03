Scania équipera l’an prochain ses camions d’un tableau de bord 100 % digital

Scania travaille à équiper pour 2024 ses camions de tableaux de bord numériques Smart Dash. Ces derniers s’appuient sur une architecture électronique modulaire qui offre toute une gamme de nouvelles fonctionnalités de sécurité.

« Smart Dash, le tableau de bord numérique, s’impose comme la pierre angulaire de ce dispositif qui ouvre la voie aux services numériques, renforçant ainsi la sécurité et améliorant les expériences vécues par les clients Scania et leurs conducteurs » explique la marque.

Smart Dash se présente comme un tableau de bord numérique avec affichage centralisé des informations. Ce système offre aux conducteurs une prise en charge digitale transparente au quotidien accompagnée de solutions du type My Scania et l’application Scania Driver.

Le constructeur indique que l’architecture électronique de Smart Dasch est conforme au nouveau règlement sur la sécurité générale de l’Union européenne et aux nouvelles réglementations des Nations unies en matière de cybersécurité. Il offre des possibilités de mise à jour à distance, éventuellement via une connexion 5G ultrarapide. Enfin, Smart Dash est doté d’une interface homme-machine améliorée pour plus de sécurité.

« Nous voyons en Smart Dash un élément central de notre écosystème numérique et un formidable moyen de valoriser l’activité des conducteurs. Ils y gagneront un meilleur accès à tout type d’informations pertinentes sur la route et pourront accomplir d’autres tâches une fois le véhicule stationné, en utilisant par exemple l’application Scania Driver et My Scania. Ces solutions sont toutes liées les unes aux autres et offrent une expérience utilisateur véritablement productive » commente Stefan Dorski, senior vice-président à la tête de Scania Trucks.