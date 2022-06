Scania France livre le 300 000e camion produit à Angers

L’usine Scania d’Angers vient de produire son 300 000e véhicule depuis son ouverture en juin 1992. Les clés du camion ont été remises à Fabrice Cicirko, directeur général de Comaldis.

Il s’agit d’un modèle V8 de 770 ch avec un moteur de dernière génération, le plus puissant de la gamme. Il profite de toutes les options dont la cabine S. Mais son propriétaire, Fabrice Cicirko, a choisi d’aller encore plus loin puisque le véhicule va être transformé en « long nez » à l’image du Torpedo. « Ça va être mon camion personnel. Je voulais un Torpedo depuis longtemps et je ne le trouvais pas. Comme je souhaite aussi le conserver longtemps, la transformation d’un camion neuf est une option intéressante » explique le transporteur, collectionneur de camions anciens. Précisons que la transformation, assez lourde, consiste à reculer la cabine et à ajouter un capot plongeant sur le moteur.

Créée en 2001, la société Comaldis est spécialisée dans le transport palettisé et le groupage. Elle est implantée à Vernouillet (28) et près de Compiègne (60). Son parc est composé d’une quarantaine de véhicules, en majorité des porteurs. Sensible à la transition énergétique, Comaldis se prépare à recevoir en juillet un autre camion Scania, un 6 cylindres 410 ch alimenté au gaz. Cela portera à dix le nombre de Scania dans le parc de la société.

L’usine Scania d’Angers emploie 890 personnes ainsi que 502 intérimaires. Elle a produit 17 282 véhicules en 2021 à la cadence moyenne de 114 camions par jour.