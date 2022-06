Scania France livre son premier camion électrique à Franprix

Scania France a livré il y a quelques semaines son premier camion électrique à batteries à Franprix : un Scania 25 P B6x2*4 BEV.

« L’électrique, on y croit. Nous souhaitons être précurseurs dans ce domaine, comme pour les autres solutions de transport alternatif. Avec l’électrique, l’incertitude, c’est l’autonomie et au-delà, la fiabilité. Nous avons encore peu de recul sur le sujet. L’idée est donc de tester très en amont pour valider leurs capacités et leur autonomie » commente Anthony Deniau, directeur transport de Franprix qui, pour limiter les risques de cette expérimentation, a choisi de faire appel à une solution de location longue durée auprès de Scania Rent. Le contrat est sur sept ans. Il comprend le financement, l’entretien, le suivi périodique et les visites du véhicule. Les batteries sont également garanties.

Dans sa configuration à neuf batteries (300 kWh), le porteur livré affiche un PTAC de 26 tonnes avec une autonomie pouvant atteindre 250 kilomètres. « Notre problématique n’est pas spécialement complexe. Nous avons besoin de faire deux ou trois tournées d’une quarantaine de kilomètres par jour. Il est possible de recharger en fin d’après-midi ou la nuit et une prise standard de 22 kVA suffit. Nous devons nous équiper d’un chargeur autonome mais dans l’immédiat, Scania nous a prêté un chargeur portable » conclut Anthony Deniau.