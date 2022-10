Scania France nomme Vincent Passot au poste de manager systèmes de recharge

Scania France annonce la nomination de Vincent Passot au poste de manager systèmes de recharge. Sa fonction sera d’accompagner les clients futurs utilisateurs des véhicules électriques à optimiser le dimensionnement de leurs infrastructures de recharge. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2023.

« Jusqu’ici, nous n’avons pas vraiment eu besoin de nous préoccuper de l’approvisionnement en énergie de nos clients. Mais l’électrique, c’est beaucoup plus complexe : il y a la problématique de l’autonomie, celle de l’accès à l’énergie et de la puissance nécessaire, celle du tarif et bien sûr la question du temps de charge » explique Yves Thépaut, directeur du département stratégie et développement réseau de Scania France.

Avec la nomination de manager systèmes de recharges, Scania France souhaite garantir un niveau de conseil et de proposition de services à la hauteur des attentes des transporteurs. La marque envisage même de proposer des bornes et ce qui les accompagne. « Désormais, tout ce qui touche à la recharge fait partie de l’écosystème du véhicule et nous devons le prendre en compte. Et il est important pour Scania de pouvoir maîtriser l’ensemble de la chaîne afin d’apporter une réponse immédiate en cas de dysfonctionnement » précise Yves Thépaut.

Vincent Passot va intervenir en support des équipes de vente, aux côtés de Pascal Crestin (chef de produit électrique) et Abdé Menii (chef de produit solutions alternatives). Diplômé en ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle, Vincent Passot a rejoint Scania en 2018 en tant que responsable de la gestion des contrats de maintenance et réparation.

« Pour Scania, cette nomination revêt une dimension stratégique. C’est un nouveau métier qui naît et il sera au cœur de la relation commerciale » conclut Yves Thépaut.