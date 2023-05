Scania France promeut les métiers de l’atelier

Pour promouvoir les métiers de l’atelier et tenter de trouver une issue favorable à la pénurie de personnel sur le marché du véhicule industriel, la filiale française du constructeur PL suédois fait découvrir les coulisses d’un Point Service Scania dans des films promotionnels ou les salariés de la marque s'expriment.

Scania France a lancé une vaste campagne de recrutement de collaborateurs à travers une opération de communication baptisée « Avenir ». Ce dispositif déploie de nombreux outils : après une première phase et un film interactif, un parcours immersif vient compléter cette approche en permettant de vivre, sur le site avenir.scania.fr, une expérience unique dans un atelier de la marque avec la rencontre de salariés.

Cette fois, l’expérience va encore plus loin avec les salariés qui présentent eux-mêmes leurs métiers : chef d’atelier, mécanicien, magasinier, conseiller services… Au cours d’une visite interactive de l’atelier à 360 degrés. Et les internautes peuvent soumettre quatre questions à chaque professionnel.

« L’approche est résolument ludique avec une interface “gamer” qui permet de suivre sa progression dans le site, mais aussi pédagogique puisqu’il est possible de mieux connaitre les métiers d’un distributeur véhicules industriels » explique Gilles Baustert, directeur marketing, communication et affaires publiques de Scania France. Les questions qui varient selon les interlocuteurs permettent de s’informer sur leur parcours, les qualités nécessaires et les missions de leur métier.

Ce site/expérience immersive est exploité également par les responsables ressources humaines lors des journées itinérantes, les portes-ouvertes dans les lycées professionnels et les centres de formation des apprentis. « Sur la base de ce dispositif, nous nous rendons dans les établissements scolaires dédiés aux métiers de la mécanique afin de rencontrer les jeunes en recherche d’orientation. Cette campagne se déploiera jusqu’en 2025 afin de recruter les quelque 500 personnes dont nous avons besoin dans les quatre années à venir », explique Sandrine Monnier, directrice des ressources humaines Scania France.