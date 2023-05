Scania France réaménage sa direction réseau

Trois nouvelles nominations au sein du réseau en propre de Scania, dont l’arrivée de Nadine Fribourg-Blanc nommée directrice réseau et stratégie.

Scania vient de réaménager la direction de son réseau de distribution avec quelques nouvelles nominations. Ainsi, Nadine Fribourg-Blanc devient directrice réseau et stratégie de Scania France. Elle remplace Yves Thépaut nommé managing director de Scania Real Estate Services AB pour les opérations commerciales de Scania CV AB à Södertälje en Suède.

Nadine Fribourg-Blanc travaille dans le monde du poids lourd depuis une quinzaine d’années. Elle a occupé différents postes dans les domaines de la vente et de l’après-vente. De 2009 à 2014, elle a en effet été business development manager puis responsable de région service chez MAN Truck & Bus France. Elle a ensuite pris la responsabilité des sites Volvo Trucks de Roissy-en-France (95) et Compiègne (60), avant de devenir en 2018 directrice gestion de parc du groupe Prévost. Depuis 2021, elle était responsable après-vente grands comptes pour DAF Trucks France. Elle intègre à ce titre le comité de direction de Scania France.

Christophe Margaillan nouveau directeur de la succursale Scania Rhône-Alpes

Christophe Margaillan prend la direction de la succursale Scania Rhône-Alpes en remplacement de Michaël Berthelot nommé au poste de regional head of services pour la région Afrique, Moyen-Orient, Asie centrale.

Christophe Margaillan a entamé son parcours professionnel en 2003 en tant que magasinier chez Iveco LVI à Saint-Priest (69). Trois ans plus tard, il devient vendeur utilitaires, toujours chez LVI, avant d’intégrer un réseau privé de distributeurs Iveco dans l’est de la France. Il y a successivement occupé les postes de vendeur utilitaires, vendeur PL et chef des ventes, avant de devenir en 2016 directeur des sites de Miserey-Salines (25) et Sausheim (68).

Sylvain Ordonaud nouveau directeur de la succursale Scania Rhône-Alpes

Sylvain Ordonaud est nommé directeur de la succursale Scania Centre/Midi-Pyrénées. Il travaille depuis 1997 dans l’univers Scania. Il a débuté aux Établissements Eydoux, site privé Scania à Orange (84). En 2005, il rejoint la succursale Scania Rhône-Alpes en tant que responsable après-vente des cinq sites. De 2006 à 2018, il occupe le poste de responsable marketing et pièces de rechange au sein du siège, Scania France. Après avoir occupé les fonctions de responsable multi-services à partir de 2018, Sylvain Ordonaud avait pris les fonctions début 2023 d’Area Service Manager pour les régions Aquitaine et Île-de-France. Il succède à François Lechat nommé regional Head of Sales pour la région Afrique, Moyen-Orient, Asie centrale.