Scania France relance ses journées de l’alternance

Après l’annulation des éditions 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, la filiale française du constructeur PL suédois a pu réunir les jeunes alternants/apprentis et leurs tuteurs issus de l’ensemble du réseau Scania français à Angers les 13 et 14 octobre derniers.

Rappelons que ce moment privilégié permet de rassembler les alternants issus de l’ensemble du réseau de la marque, succursales et distributeurs privés, ainsi que leurs tuteurs. L’objectif de ces Journées de l’alternance est double : faire découvrir le siège et l’usine d’Angers aux alternants et leur transmettre des informations stratégiques. Sensibiliser les tuteurs sur les missions spécifiques liées à l’accompagnement d’un jeune en formation.

Ainsi, plus de 60 jeunes accompagnés par une vingtaine de tuteurs ont été accueillis pour participer aux ateliers suivants:

- un atelier sécurité sur les principales règles à suivre et l’importance des équipements de protection individuels (EPI),

- un atelier sur les valeurs Scania au cours duquel ils ont été amenés à réfléchir sur ces notions,

- un atelier communication qui leur a permis de découvrir l’outil interne d’information et d’échange entre les salariés.

- un atelier produit avec un quiz ludique autour d’un camion,

- un atelier visite de l’usine d’assemblage Scania d’Angers.

Pour Scania France, les Journées de l’alternance sont destinées à intégrer les jeunes de la meilleure façon possible et de les valoriser. « C’est une façon de leur montrer la considération que l’on a vis-à-vis d’eux », précise Sandrine Monnier, directrice des ressources humaines de Scania France « Ils peuvent aussi rencontrer les alternants d’autres régions, ce qui constitue encore une dimension supplémentaire. Le message que l’on fait passer à cette occasion est que nous avons besoin d’eux et que nous souhaitons qu’ils s’épanouissent chez Scania », conclut-elle.