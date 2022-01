Scania livre 10 tracteurs GNL au groupe Olano

Le groupe Olano, société de transport de marchandises sous température dirigée et logistique implantée à Saint-Jean-de-Luz (64), poursuit sa démarche de transition énergétique en s'équipant de véhicules roulant au gaz, au B100 et plus tard à l'hydrogène. Il vient d'être livré de dix tracteurs Scania GNL. Ces derniers sont dotés du moteur Scania six cylindres de 13 litres - 410 chevaux, avec la technologie EGR. Et dix autres porteurs GNC (gaz naturel compressé) de la marque Scania complèteront la flotte du groupe au cours de ce premier trimestre. Au total, le groupe Olano compte une vingtaine de véhicules roulant au gaz et d'un vingtaine roulant au B100.

Par ailleurs, le transporteur a noué des partenariats avec des distributeurs de GNL pour faciliter le plein. Jean-Michel Olano, directeur général du groupe Olano, indique : « Ces dix nouveaux Scania GNL iront rejoindre nos sites d'Aurillac, Clermont-Ferrand, Carvin et Bordeaux. Grâce à des partenariats signés avec des distributeurs de GNL, ils pourront faire le plein de gaz liquéfié sur l'ensemble du territoire, ainsi que sur notre site d'Aurillac puisque nous implantons une station Gaz'up. »