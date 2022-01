Scania ouvre un nouvel atelier dans le Yvelines

Scania a ouvert depuis quelques jours un nouveau point de service aux Essarts-le-Roi, en bordure de la RN 10, dans le département des Yvelines. Avec ce quatrième atelier implanté en région parisienne, la marque souhaite améliorer considérablement son service clients dans l’Ouest parisien.

Entièrement nouveau et répondant aux normes Bâtiment basse consommation, le nouvel établissement est situé sur un terrain de 10 000 m², offrant de nombreuses places de parking et d’exposition de véhicules. Le bâtiment proprement dit abrite une surface d’atelier de 1 200 m², avec cinq travées traversantes, dont une équipée d’un double pont élévateur permettant de lever tracteur, porteur, ou autocar et selon les besoins un ensemble complet tracteur/semi-remorque. Ce système, inédit dans le réseau Scania, évite la traditionnelle fosse et permet de travailler dans les meilleures conditions. Un magasin de pièces de rechange ainsi qu’un espace dédié à l’accueil des conducteurs complètent les équipements.

Pour ce nouvel atelier, le respect de environnement a été pris en compte. Les émissions de CO2 seront notablement réduites grâce notamment au chauffage assuré par une pompe à chaleur. Le bâtiment a été pré-équipé pour l’implantation de bornes de recharge électrique. Point de vue sécurité, la détection de gaz est installée dans l’atelier afin de pouvoir intervenir sur les véhicules GNC et GNL.

À l’ouverture, sept personnes animeront ce nouvel établissement. De quoi répondre aux attentes des clients Scania qui exploitent plus de 300 camions, cars et bus sur le secteur. En outre, un conseiller des ventes couvrira la zone.