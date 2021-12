Scania présente son offre de camions hybrides

Scania présente des véhicules électriques hybrides (HEV) et des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) pouvant être équipés de différentes options de chaînes cinématiques et de charges. Une offre pouvant répondre à diverses demandes pour des applications aussi diverses que les transports réfrigérés, les malaxeurs à béton et la distribution régionale.

La nouvelle chaîne cinématique hybride du constructeur suédois a été développée en interne selon le principe modulaire cher à l’entreprise. En couplant deux moteurs électriques et en les fusionnant avec des éléments essentiels de la dernière génération de boîtes de vitesses Opticruise (2020) de Scania, l’entreprise signe une création réellement innovante et remarquable : la GE281, une machine électrique à boîte de vitesses dotée d’une transmission de puissance sans faille et capable d’accepter des PTC allant jusqu’à 36 tonnes sans l’aide du moteur thermique. Mais cela fonctionne aussi dans l’autre sens : puisque la machine électrique assiste toujours le moteur thermique au démarrage et à l’accélération, le moteur thermique peut être réduit à la fois en volume et en puissance. L’hybridation permet d’économiser jusqu’à 40 % de carburant en ville par rapport aux chaînes cinématiques traditionnelles.

« La GE281 est une solution réellement innovante dans le secteur des poids lourds », déclare Fredrik Allard, vice-président principal et responsable de la mobilité électrique chez Scania Sales & Marketing. « Avec cette quatrième génération de camions hybrides de Scania, nous avons atteint un point où les hybrides sont de bons candidats pour diverses applications et opérations dans lesquelles la durabilité et les solutions intelligentes sont les principales priorités. Ces nouveaux hybrides ont la capacité d’assumer une multitude de tâches et sortiront en tête dans toutes sortes de comparaisons pertinentes. »

La dernière génération de camions hybrides de Scania peut être commandée en version HEV ou PHEV, avec les cabines de séries P, G et L. Ces véhicules peuvent être spécifiés aussi bien comme porteurs que comme tracteurs. Le moteur thermique DC07 est disponible en trois puissances, tout comme le moteur DC09. Tous les moteurs Euro 6 de Scania peuvent fonctionner à l’huile végétale hydrotraitée (HVO), bien que certains puissent également fonctionner au biodiesel EMAG (reportez-vous au tableau ci-dessous).

La GE281 de Scania délivre 230 kW en continu et 290 kW en crête, tandis que le couple maximal est de 2100 Nm. Il est doté de six vitesses en marche avant mais pas d’embrayage traditionnel, car un engrenage planétaire prend en charge ce processus, assurant les changements de rapports sans interruption de couple. Cette solution offre également d’excellentes capacités d’entraînement à basse vitesse et la prise de mouvement peut être enclenchée pendant que le camion se déplace, que ce soit en mode électrique ou en mode de moteur thermique....