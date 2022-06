Scania présente un porteur grue hybride rechargeable

Doté d'une vignette Crit'Air 1, ce nouveau porteur grue PHEV ou hybride rechargeable peut rouler sans restriction dans les zones à faibles émissions. La grue développée par Manjot Environnement peut fonctionner en mode 100 % électrique, ce qui permet la neutralité en termes d'émissions de CO2 et de limiter les nuisances auditives. Le modèle Scania P360 B6x2*4NA est, de son côté, compatible B100 et HVO. Doté d'un empattement de 4 350 mm et d’une cabine CP17N, il est équipé de trois batteries d’une capacité de 90 kWh permettant une autonomie jusqu’à 60 kilomètres en mode 100 % électrique et permet de réduire de 40 % la consommation de gazole. Son moteur de 360 ch, qui fonctionne au gazole B7, est également compatible B100 et HVO (gazole de synthèse).

De plus, le camion bénéficie d’équipements de sécurité tels que des capteurs d'angles morts et une caméra arrière.