Scania se distingue au classement des constructeurs PL en matière d’émissions de CO2

Selon les nouvelles règles établies par l’Union Européenne, les constructeurs doivent réduire les émissions de CO2 de leurs camions neufs d'une moyenne de 15 % à partir de 2025 et de 30 % à partir de 2030, par rapport aux niveaux de 2019.

Afin de déterminer le respect par chaque constructeur de ses objectifs d’émissions spécifiques de CO2 pour les années 2025 à 2030, il est tenu compte de ses crédits ou dettes d’émission. Dans le cas où un constructeur présenterait un excès d’émissions de CO2, la C.E. lui imposera le paiement d’une prime sur 4 250 euros/g CO2/tkm de CO2 excédentaire qui sera portée à 6 800 euros/g CO2/tkm à partir de 2030.

Dans ce contexte, la commission a récemment publié, pour l’année 2020 et pour chaque constructeur, les statistiques d’émissions de CO2 des camions neufs immatriculés dans l'Union européenne. Selon ce rapport, Scania apparait comme étant le meilleur de sa catégorie en termes d'efficacité énergétique et de faibles émissions de CO2, en retrait de 3,1 % par rapport à la limite de CO2 assignée par l'U.E.

A la lecture des chiffres de ce rapport, Scania indique être le seul constructeur de poids lourds à présenter des résultats significativement en dessous de la limite qui lui a été imposée. « Les chiffres de CO2 publiés par l'UE mettent une fois de plus en évidence la suprématie de Scania en termes de faible consommation et donc de maitrise des émissions de CO2 », déclare Stéphane Lejard, responsable logistique et homologation chez Scania France.