Scania se réorganise dans le Sud-Ouest

Pour être plus proche de ses clients, offrir de meilleurs services et optimiser son opérationnel, Scania a pris la décision de scinder sa plaque du Sud-Ouest avec la création de deux filiales distinctes.

Sur fond de transition énergétique et pour offrir un meilleur service à ses clients, Scania a pris la décision de scinder en deux sa plaque Sud-Ouest qui se divise en deux succursales distinctes : Scania Aquitaine et Scania Centre/Midi-Pyrénées.

« En scindant ce gros quart Sud-Ouest, nous allons pouvoir offrir à nos clients un meilleur service et diversifier les prestations proposées, tout en gardant les synergies des deux entités », s'accordent à dire François Lechat et Frédéric Martin, respectivement directeurs de Scania Centre/Midi-Pyrénées et de Scania Aquitaine.

Avec la montée en puissance des énergies alternatives, les besoins des clients évoluent et les deux nouvelles succursales souhaitent optimiser leur proactivité pour les accompagner dans la transition vers un transport durable. En outre, les deux succursales envisagent de nombreuses évolutions pour répondre aux nouvelles attentes. C’est ainsi qu’un nouvel atelier de carrosserie va voir le jour à Bordeaux et les locaux de Tonnay-Charente seront prochainement modernisés. Il est par ailleurs envisagé de recruter une quinzaine de techniciens dans les cinq années à venir pour renforcer les services et étoffer les équipes en place.

Frédéric Martin dirigeait précédemment la globalité de la plaque Sud-Ouest. En transférant une partie de la zone à son homologue, il aspire aussi à se rapprocher de ses collaborateurs. François Lechat était précédemment directeur des ventes Scania West Africa.

Sur dix départements (dont une partie de la Dordogne et une partie du Cantal), Scania Centre/Midi-Pyrénées compte une soixantaine de collaborateurs pour trois points de vente et de services : Brive, Limoges et Toulouse auxquels s’ajoute un point de service indépendant près d’Aurillac.

Scania Aquitaine couvre sept départements plus une partie de la Dordogne avec cinq points de vente et de services, Agen, Bayonne, Bordeaux, Jarnac et Tonnay-Charente auxquels s’ajoutent un point de service indépendant à Pau et un réparateur agréé à Périgueux.