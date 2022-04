Schaeffler adopte les roulements prêts-à-monter

Particulièrement sollicité sur les véhicules utilitaires et industriels, le roulement de roue et son remplacement nécessaire en cas d’usure est une opération en général longue et fastidieuse. Avec le moyeu de roue complet FAG, Schaeffler a développé une solution de réparation complète prêt-à-monter. Cela permet aux ateliers de gagner un temps précieux pendant la réparation. De plus, grâce à la complexité réduite de l’intervention et l’élimination des potentielles erreurs de montage, les mécaniciens peuvent effectuer une réparation de qualité en minimisant les dommages consécutifs à une installation traditionnelle.

Le moyeu de roue complet FAG contient exclusivement des roulements de roue de qualité origine (OE) éprouvée. Chaque produit est soumis à un contrôle de qualité strict. Une position parfaite du roulement et un fonctionnement fluide et équilibré dans le moyeu font partie du process qualité de la marque. Tous les composants répondent aux normes de qualité imposées par les constructeurs. La gamme de 24 produits de la marque FAG comprend des solutions de réparation pour toutes les applications européennes courantes.