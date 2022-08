Schaeffler affiche un chiffre d'affaires en hausse au premier semestre

En cette fin de premier semestre, Schaeffler affiche un exercice solide, que cela soit en Europe (+6%), Amériques (+9,5%), Asie/Pacifique (+3,4%), excepté dans la région Grande Chine (-8%), essentiellement en raison des mesures de confinement. Dans le détail, le chiffre d'affaire de la division Automotive Technologies s'élève à 4 515 millions d'euros et subit ainsi un léger recul de 1%, notamment en raison du contexte difficile dans le secteur, mais enregistre. Par ailleurs, la division Automotive Aftermarket enregistre une croissance globale de 3,2%, malgré un net recul dans la région Europe centrale et orientale notamment lié à au conflit russo-ukrainien. Son chiffre d'affaires s'élève à 969 millions d'euros contre 911 millions au premier semestre 2021. Enfin, les résultats de la division Industrie montrent une augmentation du chiffre d'affaires de 13,6% et affiche un CA de 2 065 millions d'euros (contre 1 738 millions d'euros en 2021). En outre, l'équipementier a réalisé un EBIT avant éléments exceptionnels d'un montant de 458 millions d'euros, contre 702 millions au cours des six premiers mois de l'exercice 2021. Cette baisse s'explique par l'inflation des coûts des d'approvisionnement qui n'a pas été entièrement répercutée sur les prix de vente, mais également par le recul du chiffre d'affaires en Grande Chine.

Schaeffler confirme ses prévisions pour la fin de l'année

Parallèlement, l'équipementier subit une baisse du cash-flow (flux de trésorerie), qui s'élève à moins de 204 millions d'euros (contre 243 millions l'an dernier) avant encaissements et décaissements en ce qui concerne les activités de fusions et acquisitions au premier semestre. De plus, les dépenses en immobilisations incorporelles et corporelles ont augmenté à 331 millions d'euros, contre 268 millions en 2021. La dette financière nette passe ainsi à 2 552 millions d'euros au 30 juin 2022. Enfin le résultat consolidé attribuable aux actionnaires de la société mère s'élève à 249 millions d'euros, et avant évènements exceptionnels à 265 millions d'euros. Enfin le résultat par action préférentielle est de 0,38 euro, contre 0,70 euro en 2021.

Lors de la dernière réunion du directoire, le groupe maintient ses prévisions tout en soulignant les incertitudes liées aux conditions macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires. Ainsi, la division Automotive Technologies poursuit sa transformation vers la mobilité électrique (moteur électrique, électronique de puissance, transmission et gestion thermique). De plus Schaeffler a noué un partenariat avec Symbio (coentreprise de Faurecia et Michelin) en juin pour la technologie de l'hydrogène et notamment la création d'une coentreprise à 50/50 pour la production de plaques bipolaires pour les piles à combustible destinées à des solutions mondiales de mobilité et d'énergie, dont le démarrage est prévu en 2024 en France. Enfin, après l'acquisition de Melior Motion en début d'année qui a permis à la division Industrie de renforcer sa position dans le domaine de la robotique, Schaeffler vient de s'emparer d'Ewellix dans le segment de l'automatisation industrielle (ex : développement de la technologie linéaire).

