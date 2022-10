Schaeffler Automotive Aftermarket France restructure son équipe commerciale

Schaeffler renforce l'organisation de son équipe commerciale avec deux nouvelles nominations et revoit l'organisation des secteurs commerciaux avec la mise en place des régions "Nord" et "Sud".

Schaeffler Automotive Aftermarket France renforce sa présence sur le territoire avec l'arrivée de Frédéric Fouquet au poste de responsable de région Sud. Auparavant chez Mann Filter, il est secondé par Tom Mocquet, qui vient d'être nominé responsable de secteur sur une partie de la région Occitane (Pyrénées-Orientales, Haute Garonne).

Fabrice Boscharinc, directeur commercial et marketing Automotive Aftermarket France est à la tête de cette nouvelle organisation, désormais scindée en deux : « Le but est d’intensifier notre présence terrain à l’aide d’un meilleur suivi de nos clients mais aussi par la mise en place d’actions indispensables à nos distributeurs. » La France est ainsi découpée en une zone Nord, gérée par par Dominique Pochet, et une région Sud, gérée depuis le 1er septembre par Frédéric Fouquet. Ils seront tous les deux épaulés par trois responsables de secteur.