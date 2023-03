Schaeffler joue la carte de la prudence pour 2023

Le groupe Schaeffler clôture l'exercice 2022 avec une augmentation de son chiffre d'affaires de 9,4%, soit 15,8 milliards euros. Cette croissance s'explique d'une part par l'augmentation des volumes dans les divisions Automotive Technologies et Industrie, et d'autre part l'augmentation des coûts de production ont pu être mieux répercutés sur les prix de vente. Dans le détail, le groupe a réalisé en 2022 un résultat avant résultat financier et impôts sur les bénéfices (EBIT) de 974 millions d'euros (contre 1 220 millions d'euros en 2021), influencé par des éléments exceptionnels à hauteur de 72 millions d'euros. L'EBIT avant éléments exceptionnels s’élève à 1 046 millions d'euros (contre 1 222 millions d'euros l'année précédente), soit une marge de 6,6%, contre 8,8% en 2021, au-dessus des prévisions dans un contexte difficile (inflation, pénuries, etc.) En parallèle, le résultat consolidé attribuable aux actionnaires de la maison mère se situe à 557 millions d’euros, contre 756 millions d’euros l’année précédente. Le résultat par action préférentielle s’élève à 0,84 euro, contre 1,14 euro en 2021. Sur cette base, le versement du dividende est fixé à 45 centimes d’euros par action préférentielle, contre 50 centimes l'an dernier.

Vers une augmentation du chiffre d'affaires entre 5 et 8% en 2023

D'un côté, la division Automotive Technologies a réalisé un chiffre d’affaires de 9 500 millions d’euros, contre 8 436 millions d’euros l'année précédente, soit un CA en hausse de 7,7 %par rapport à 2021. La région Europe a enregistré une hausse du chiffre d’affaires de 11,8% après correction des effets de change et a connu la plus forte croissance en valeur absolue. Dans les régions Amériques et Asie/Pacifique, le chiffre d’affaires a augmenté de 14,1% et de 4,5%, mais la région Grande Chine demeure en recule de 1,4%. Au total, des commandes d'un montant de 12,3 milliards d’euros ont pu être obtenues, dont 5 milliards imputables aux commandes dans le secteur de l’e-mobilité. Par ailleurs, la division Automotive Aftermarket a enregistré un chiffre d’affaires de 2 038 millions d’euros au cours de l’exercice 2022. Dans la région Europe, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,4% après correction des effets de change. Le recul des volumes d'activités dans la sous-région Europe centrale et orientale lié au conflit russo-ukrrainien a pu être compensé par les augmentations de volume dans les sous régions Europe de l'Ouest et Moyen-Orient et Afrique au cours de l’exercice. Dans les régions Amériques, Grande Chine et Asie/Pacifique, les ventes ont augmenté respectivement de 6,5%, 6,7% et 16,4%. En outre, la division Industrie a augmenté son chiffre d’affaires avec 4 271 millions d’euros, contre 3 568 millions d’euros l'an dernier, soit une croissance de 14,7% après correction des effets de change. Dans la région Europe, le chiffre d’affaires a augmenté de 20,4%, alors que dans la région Amériques il s’élève à 11,6%, et que dans la région Grande Chine il est de 8,8%. Dans la région Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires a augmenté de 13,2 pour cent hors effets de change toujours. Enfin, le Free Cash Flow avant encaissements et décaissements pour les opérations de fusions et d’acquisitions s’élève à 280 millions d’euros, contre 523 millions d'euros en 2021. Claus Bauer, directeur financier et informatique de Schaeffler AG, commente : « Schaeffler a atteint, au niveau du groupe, tous les objectifs financiers prévus pour l’année 2022 dans un environnement difficile. Malgré des investissements plus élevés, entre autres dans les lancements de produits et les extensions de capacité, ainsi que l’augmentation des stocks liée au chiffre d’affaires, nous avons réalisé un solide Free Cash Flow. » Pour l’exercice 2023, le groupe Schaeffler table sur une croissance du chiffre d’affaires de 5 à 8% après correction des effets de change. Il prévoit également de réaliser une marge EBIT avant éléments exceptionnels de 5,5 à 7,5%, en tenant compte des augmentations salariales et des coûts de l’énergie plus élevées répercutés sur toutes les divisions. Enfin, le groupe avance un montant de 250 à 350 millions d'euros en ce qui concerne le Free Cash Flow avant encaissements et décaissements pour les opérations de fusions et d’acquisitions.