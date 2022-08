La division Automotive Aftermarket de Schaeffler se dote d'un nouveau siège

En charge de l'activité globale des pièces de rechange de Schaeffler, la division Automotive Aftermarket s'installe dans son nouveau siège social mondial à De Saint-Exupéry Strasse, dans le jeune quartier de Francfort près de l'aéroport. Le nouveau site offre près 6 000 m² de bureaux adoptant le concept "New Work", soit la collaboration flexible et digitale. L'objectif de ce déménagement est aussi de redynamiser et de moderniser le siège de la division Automotive Aftermarket. Stefan Münch, directeur immobilier Schaeffler, explique : « Le nouveau siège de la division Aftermarket à Francfort est l’une des plus grandes surfaces de bureaux conformes au standard New Work de Schaeffer que nous avons réalisées en Europe. Chez Schaeffler, le New Work signifie entre autres, l’adaptation de l’environnement de travail aux besoins des collaborateurs et l’encouragement du travail en mode hybride - sur place, à domicile ou en déplacement. »

Les 350 collaborateurs du siège disposent désormais de 240 postes de travail, des espaces de collaboration, des salles de réunion, des salles de projet et des cabines téléphoniques ainsi que d’autres possibilités de postes de travail alternatifs. L'idée est de créer des espaces de travail flexibles, ouverts ou fermés.