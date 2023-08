Schenker France intègre 53 camions électriques Renault Trucks dans sa flotte

Acteur majeur du transport international et de la logistique, DB Schenker a engagé une stratégie de réduction de ses émissions avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2040. Pour cela l’entreprise investit dans la technologie électrique et se dote de 53 véhicules Renault Trucks E-Tech D pour ses activités en France.

Avec l’arrivée de ces 53 camions 100 % électriques dans sa flotte, Schenker France affirme sa volonté de décarboner sa flotte de véhicules. Son objectif étant de réduire ses émissions de CO2e en valeur absolue de 50 % pour l’activité routière en 2030 par rapport à 2021. « Nous avons l’ambition d’être le numéro un mondial de la logistique verte. Les camions à propulsion électrique font partie intégrante de notre portefeuille de véhicules. Nous veillons à ce que leur part augmente continuellement. La mise en service des nouveaux véhicules Renault Trucks va constituer une étape supplémentaire vers la réalisation de nos objectifs ambitieux en matière de durabilité environnementale », détaille Frédéric Vallet, président de Schenker France.

Cette commande de 53 porteurs 100 % électriques Renault Trucks est la plus importante réalisée par le transporteur. Elle fait suite à plusieurs tests opérés dans les agences françaises.

Les 50 porteurs E-Tech D de 16 tonnes et les 3 porteurs E-Tech D Wide de 19 tonnes, arriveront en agence DB Schenker à compter de septembre 2023. Le déploiement est déjà en cours dans 19 agences métropolitaines avec l’installation des infrastructures d’avitaillement électriques et s’étendra jusqu’en mars 2024. Selon les besoins des agences, ces véhicules permettront d’assurer les trajets urbains, péri-urbains ou régionaux avec une moyenne de 150 à 200 km/jour. L’autonomie moyenne des véhicules étant d’environ 300 kilomètres.

L’exploitation de cette nouvelle flotte de véhicules permettra à Schenker France d’économiser 1 300 tonnes de CO2e par an.