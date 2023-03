Schneider Electric avance sereinement dans l'électrification de sa flotte automobile

Après s'être engagé en 2020 à électrifier l'ensemble de sa flotte automobile pour 2030 auprès de l'initiative EV100, Schneider Electric poursuit son ambition. Alors qu'il n'y a encore pas si longtemps, son parc automobile de 2 200 véhicules était composé à 94 % de diesel, il devrait compter d'ici les prochains mois déjà plus de 20 % de véhicules électrifiés. Pour faciliter la migration de ses collaborateurs des voitures 100 % électriques ou hybrides, l'entreprise déploie une stratégie d’équipement à domicile de ses collaborateurs de l’une de ses solutions de borne de recharge supervisée, avec prise en charge financière des kilowatts consommés à titre professionnel.

« En tant qu’entreprise engagée pour le climat et acteur de la transformation numérique de l’énergie, nous nous devions d’avoir un plan de verdissement de notre parc automobile à la hauteur de nos ambitions, commente Dominique Laurent, directeur des ressources humaines de Schneider Electric France. C’est désormais chose faite avec notre nouvelle politique de flotte automobile. Celle-ci n’est pas figée et se veut évolutive pour être toujours au plus près des nouvelles réglementations qui régissent le marché automobile, mais également pour accompagner le mieux possible nos collaborateurs vers cette nécessaire migration vers le 100 % électrique. Et le succès est au rendez-vous : en 2022, sur les 611 renouvellements de véhicules effectués, 96 collaborateurs ont opté pour une voiture électrique et 373 pour un véhicule hybride. Notre objectif de 50 % de véhicules électrifiés dans notre parc d’ici à 2025 nous paraît plus que jamais réaliste et atteignable », se réjouit-il.

Un catalogue automobile revu et adapté à la nouvelle politique de l'entreprise

La stratégie de Schneider Electric s’appuie sur une enquête interne réalisée en 2021 auprès des 2 200 collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction. Il est ressorti que :

90 % de ses collaborateurs parcourent en moyenne moins de 200 km/jour.

47 % réalisent moins de 30 trajets professionnels de plus de 250 km/an.

53 % peuvent installer une borne au domicile et 5 % en ont déjà installé une.

73 % ont un intérêt pour un véhicule plus propre.

À la lumière de ces résultats, le catalogue de véhicules de fonction proposés aux commerciaux et techniciens, ainsi qu’aux dirigeants de l'entreprise a été revu. Il intègre désormais des voitures 100 % électriques offrant parmi les plus grandes autonomies sur le marché, des hybrides rechargeables ainsi que des thermiques essence plus petits pour limiter l'impact carbone. Auparavant majoritaires, les modèles diesel ont été tout bonnement bannis. Cette politique, mise en œuvre l'an passé, a permis à la société de passer de 9 % de véhicules électrifiés à plus de 20 % cette année, dès achèvement des livraisons des véhicules commandés.

L’installation d’une borne de recharge, point clé du déploiement

Pour faciliter l'adoption de ces nouveaux véhicules, Schneider Electric a fait le choix d’accompagner ses collaborateurs pour la recharge. Ainsi, sous réserve de faisabilité technique évaluée par la visite d’un partenaire installateur et de l’accord du salarié, les conducteurs peuvent s'équiper de la borne Schneider Electric EVlink Home. Ils n'ont qu'à s’acquitter d’un euro symbolique afin de devenir propriétaire de l'infrastructure. Un badge Freshmile, opérateur de recharge pour véhicules électriques partenaire de Schneider Electric, leur est ensuite remis. Il s’utilise sur la borne pour activer la supervision de l’entreprise et bénéficier du remboursement des kilowatts consommés à titre professionnel, à un tarif légèrement supérieur au tarif réglementé pour compenser le fait que les collaborateurs doivent éventuellement adapter leur contrat d’énergie, et peut également être utilisé en itinérance pour payer les recharges réalisées à titre professionnel. En parallèle, pour les recharges à titre personnel, ils peuvent disposer d’une carte Freshmile utilisable sur toutes les bornes et reliée à leurs propres moyens de paiement. Enfin, il leur est également possible de charger sur leur lieu de travail, Schneider Electric ayant installé 200 points de charge en France, avec pour ambition de proposer à court terme au moins une borne par site.