Schneider Electric propose une solution de recharge complète

Avec sa borne EVlink Home Smart et son système de gestion de l’énergie Wiser, le groupe Schneider Electric promet d’optimiser le chargement d’un véhicule électrique. Une offre couplée à une application unique permettant la supervision de toute la consommation énergétique du foyer.

Réputé pour son expertise dans le domaine de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes, Schneider Electric avait déjà mené de nombreuses actions allant dans le sens du développement durable. En plus de verdir sa flotte et de participer à la dépollution de l’usine Refactory de Renault, le groupe français poursuit son engagement vers la réduction des émissions de CO2 en lançant sa propre solution de recharge pour véhicule électrique.

Toutes les factures d’énergie gérées avec sérénité

Alliant son application Wiser, assurant la maîtrise des factures d'énergie et le temps de charge, avec sa borne de recharge connectée EVlink Home Smart, Schneider Electric entend ainsi proposer un service exhaustif pour aider les propriétaires à contrôler la consommation énergétique de leur maison, forcément impactée par la recharge d’un véhicule électrique.

Les utilisateurs de la solution de Schneider Electric peuvent ainsi organiser le plein branché de leur VE en fonction des autres appareils en marche dans le logement et donc éviter toute surcharge énergétique. L'application Wiser peut, par exemple, prioriser les équipements de la maison, mettre la recharge en pause et la reprendre quand l’énergie est à nouveau pleinement disponible, aux heures les moins onéreuses pour un « coût optimisé ».

« Pour les propriétaires ayant des limites d'énergie définies, Wiser peut également arrêter la charge chaque fois que la consommation atteint la limite de puissance du contrat et la redémarrer automatiquement dans le cas contraire », précise d’ailleurs Schneider Electric. Dont il est dès à présent possible de retrouver la borne EVlink Home Smart chez les distributeurs agréés du groupe.