Scooters électriques : Super Soco lance une offre de LLD pour les entreprises et collectivités

Le constructeur de deux-roues 100 % électriques s'associent à Patinette, jeune société de financement des mobilités, et Liebr, entreprise spécialisée dans l'entretien et la réparation, pour lancer une nouvelle offre de location longue durée à destination des entreprises et des collectivités.

Créé en 2016, Super Soco propose en France une gamme de motos et scooters électriques, distribuée par GreenRiders Group’ depuis 2020 et comptant un réseau de distribution de plus de 200 revendeurs. Pour poursuivre son développement, le constructeur souhaite aujourd'hui toucher davantage les professionnels, en créant une offre de LLD de scooters électriques clés en main, associant financement et maintenance ainsi que la possibilité de souscrire à une assurance.

Pour créer Super Soco Lease, la marque s'est associée à Patinette et Liebr, deux acteurs de la mobilité électrique respectivement spécialisés dans les solutions de financement et l’entretien de deux roues à domicile ou sur le lieu de travail. "L’offre a été pensée spécialement pour les spécialistes de la livraison, les entités publiques et les flottes d’entreprise, détaille la jeune entreprise. Une flotte dédiée à l’entreprise avec un abonnement tout compris compétitif, une plateforme en ligne et une gestion prédictive de la maintenance. Le tout donnant accès à la référence du scooter électrique pour les gros rouleurs".

À partir de 150€ / mois

L’offre standard s'affiche au tarif de 150€ HT par mois pour une durée de 36 mois, comprenant le pack de maintenance qui inclut une révision constructeur tous les 5 000 km. Pour l’assurance, en option, Super Soco Lease a négocié des primes auprès "d’acteurs de premier plan". Un forfait pneumatique et une extension de garantie sont également proposés en complément.

Côté produit, Super Soco Lease s’applique dès à présent au modèle CPX équivalent 50cm3, pensé pour les déplacements professionnels avec une large plateforme arrière pouvant supporter un topcase et une autonomie de 150 km.