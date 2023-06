SE5000 Smart 2 : la réponse de Stoneridge aux dernières évolutions du Paquet Mobilité

Le SE5000 Smart 2, le tachygraphe intelligent de deuxième génération de Stoneridge, a été conçu pour répondre aux normes du Paquet Mobilité 1 de l’UE. Le Paquet Mobilité est un ensemble de lois et de réglementations européennes pertinentes au secteur des transports, contenant de nouvelles règles vouées à améliorer les conditions sociales des chauffeurs routiers, à renforcer la sécurité routière et à assurer l’égalité de l’accès aux marchés européens. Conformément à l’Annexe Smart 2 (UE 2016/799), adoptée par la réglementation 2021/1228, un tachygraphe techniquement amélioré est nécessaire dans l’Union européenne afin de mieux contrôler et appliquer ces normes. C’est cette nécessité qui est à l’origine de la conception du tachygraphe SE5000 Smart 2 de Stoneridge Electronics.

Parmi les nouvelles fonctionnalités qui équipent le dernier chronotachygraphe figure :

- Le DSRC, le dispositif de communications dédiées à courte portée qui autorise la communication à distance avec les forces de l’ordre sans arrêter le véhicule. Cette solution permet de rapporter certaines violations potentielles aux autorités. Grâce à cela, les chauffeurs respectueux de la réglementation pourront poursuivre leur route sans être arrêté par les autorités.

- Le Géofix qui permet l’enregistrement automatique des passages aux frontières entre deux pays sans intervention du chauffeur avec le tachygraphe. Pour authentifier des positions exactes, y compris les pays AETR, le tachygraphe utilise l’authentification de position via OSNMA de Galileo. Pour accélérer les contrôles du cabotage sur route, le tachygraphe permet d’enregistrer manuellement la position pendant le chargement/ déchargement. Le SE5000 Smart 2 est également doté d’un bouton de raccourci pour la saisie rapide de chargement/déchargement, caractéristiques et bénéfices disponibles à partir de la prochaine mise à jour.

- La communication Bluetooth qui donne facilement aux chauffeurs la capacité d’interagir avec le tachygraphe, consulter leurs activités et télécharger les données via des appareils externes comme un smartphone ou une tablette.

Le téléchargement à distance. Les matériels et les logiciels de télématique doivent s’adapter aux nouvelles informations de fichier. Aussi le fabricant propose le logiciel Ubbeo Flet pour garantir que les gestionnaires de flotte répondent à ces exigences.

- Les nouvelles cartes Smart 2 seront émises en juillet 2023 pour coïncider avec le lancement du tachygraphe Smart 2. Cependant, toutes les cartes existantes fonctionneront dans le nouveau tachygraphe, ce qui évite d’avoir à les remplacer immédiatement. Notons que les nouvelles cartes pour chauffeurs se caractérisent par une mémoire optimisée permettant de stocker jusqu’à 56 jours de données, contre 28 jours auparavant. Ce sont uniquement les nouvelles cartes Smart 2 pour chauffeurs qui pourront stocker les nouvelles données générées par le tachygraphe Smart 2, notamment les nouvelles informations de positionnement GNSS.

- Enfin Stoneridge a doté le SE5000 Smart 2 de pictogrammes plus conviviaux, pour faciliter l’ergonomie d’utilisation.

Ces innovations du Stoneridge SE5000 Smart 2 visent à améliorer l'expérience des conducteurs, à simplifier la gestion des données et à renforcer la conformité réglementaire. En intégrant la connectivité numérique, une convivialité accrue et des fonctionnalités avancées, il offre une solution plus efficace et pratique pour les entreprises de transport.