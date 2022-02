Seat confie le design extérieur de ses véhicules à Julio Lozano

Titulaire d'une maîtrise au Royal College of Art de Londres et d'Elisava à Barcelone, Julio Lozano a également étudié l'ingénierie technique en design industriel à l'université Cardenal Herrera CEU de Valence. Il bénéficie d'une solide expérience en matière de design grâce aux quinze années effectuées au sein des départements design de marques internationales. En effet, le nouveau directeur a toujours travaillé dans le domaine du design extérieur. Après avoir débuté sa carrière au sein du groupe Renault à Paris pendant six ans, il a rejoint le groupe Volkswagen en 2012 en intégrant l'équipe chargée du design de Seat. Durant cette période, il a été responsable du design de certains modèles tels que la Seat Arona, ou encore la nouvelle génération de la Seat Ibiza. En 2016, il a été nommé designer principal du studio de design avancé d'Audi à Munich, où il a été impliqué dans des projets de design pour plusieurs marques du groupe Volkswagen. Deux ans plus tard, il a rejoint Audi à Ingolstadt, où il a dirigé une équipe de design pour travailler sur les prochains modèles de la marque.

En tant que directeur du design extérieur, il est directement rattaché à Jorge Diez, directeur du design des marques Seat et Cupra : « Julio Lozano est un designer de talent qui bénéficie d'une grande expérience dans l'industrie automobile. Son perfectionnisme et sa recherche de l'excellence associés à son expérience internationale, sont de véritables atouts qui se reflèteront dans les lignes de nos prochains modèles. Nous sommes très fiers de son retour chez Seat, et très heureux de poursuivre notre transition pour un avenir électrique ».