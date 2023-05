Seat deviendra une marque de mobilité après 2030

Dans le cadre du salon de Barcelone, Wayne Griffiths, P-DG de Seat et Cupra, a annoncé la fin programmée de Seat en tant que constructeur d’automobiles dès la fin de cette décennie. La marque s’orientera vers les véhicules partagés, l’abonnement et les micro-mobilités.

Cupra a gagné la bataille qui l’opposait à Seat au sein du groupe Volkswagen. Wayne Griffiths, P-DG des deux marques, a évoqué leur avenir respectif dans le cadre du salon de Barcelone. Le dirigeant a annoncé le renouvellement des actuelles Ibiza, Arona et Leon mais ces futurs modèles devraient être les derniers pour Seat. « Seat a mis l'Espagne sur les roues avec la Seat 600, posant les fondations pour que le pays devienne ce qu'il est aujourd'hui : le deuxième plus grand producteur de véhicules en Europe et le neuvième dans le monde. Il est temps maintenant de mettre l'Espagne sur des roues électriques », a souligné le dirigeant. Des roues qui porteront le badge Cupra. En effet, la jeune marque a assuré 40 % du chiffre d’affaires de Seat SA en 2022 et a vendu 46 600 voitures au cours du premier trimestre 2023, soit une hausse de 83 % par rapport à l’année précédente. Sur cette même période, le chiffre d’affaires de Seat SA a atteint 3,6 milliards d’euros, soit une croissance de 48 %. Le bénéfice avant impôts de 144 millions d’euros a grimpé de 139 millions d’euros par rapport aux trois premiers mois de 2022. « Ces résultats historiques sont à mettre au crédit de la jeune marque Cupra, qui fait désormais figure de locomotive de la croissance des résultats financiers de l'entreprise », souligne le constructeur.

Seat se tournera vers les jeunes avec des formules de mobilité

Si Seat SA poursuit la transformation industrielle de ses sites espagnols au bénéfice du groupe Volkswagen, la marque Seat ne proposera pas de nouveaux modèles de voitures au cours de la prochaine décennie. Les prochaines générations d’Ibiza, d’Arona et de Leon devraient être les dernières. Ces voitures seront proposées avec des motorisations thermiques et hybrides rechargeables « jusqu’à la fin de la décennie », précise le groupe. Ainsi, l’électrification de Seat « se concentrera plutôt sur les nouvelles formes de mobilité dont les jeunes ont besoin, telles que le partage, les solutions d’abonnement et la micro-mobilité », selon le groupe. Le constructeur rappelle l’expérience acquise avec Seat MO et ses scooters électriques proposés en flottes partagées et à la vente dans plusieurs pays. Des machines conçues par la société espagnole Silence. Le maintien d’une offre thermique et hybride rechargeable jusqu’à la fin de la décennie pourrait également permettre au groupe Volkswagen de s’adapter à un éventuel assouplissement autour de la fin du thermique en Europe. Alors que l’électrique se généralisera au fil de la décennie actuelle dans les autres marques, Seat pourrait devenir une soupape de sécurité pour le constructeur.