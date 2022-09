Seat et Cupra confient la performance de leur réseau à Élise Remark

Depuis le 1er septembre 2022, Élise Remark occupe ses nouvelles fonctions en tant que directrice du département stratégie et performance réseau de Seat et Cupra. Elle remplace Ghislain Laffite, récemment nommé directeur de Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Titulaire d’un Master de l’École supérieure de commerce Kedge Business School de Bordeaux, Élise Remark a débuté sa carrière dans l’automobile en juin 2004 en travaillant au sein des services marketing événementiel, après-vente et commerce de BMW France et Ford France. Elle a ensuite rejoint Volkswagen Group France et la marque Seat en mai 2013 en qualité de chef de district ventes pour la région Sud-Ouest. En mars 2016, elle a par la suite évolué comme chef du service produit chez Seat France, puis a pris en février 2020 la direction du département marketing pour les marques Seat et Cupra.

En tant que directrice du département stratégie et performance réseau pour les deux marques espagnoles depuis le 1er septembre dernier, Élise Remark succède à Ghislain Laffite, nommé en mai dernier directeur de Volkswagen Véhicules Utilitaires, et reporte à Robert Breschkow, directeur Seat et Cupra France. Ses principales missions sont d’orchestrer l’animation et la performance du réseau aux côtés des équipes sur le terrain, mais aussi de déployer les projets stratégiques des marques Seat et Cupra. Elle intégrera prochainement au sein de son équipe un chef de service performance réseau ainsi qu’un responsable expérience et satisfaction client afin d’optimiser la qualité de service vis-à-vis des partenaires du réseau.