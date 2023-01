Seat ruine les efforts de Cupra en 2022

Le défi était trop grand. Une nouvelle fois, le groupe espagnol a pu compter sur Cupra pour remonter vers le positif. En effet, avec 152 900 livraisons, la jeune pousse a vu ses immatriculations bondir de 92,7 % en 2022, quand celles-ci étaient de 79 300 unités en 2021. Malgré cette belle performance, les chiffres n'ont pas suffi à combler le déficit trop grand. De fait, de son côté, la marque Seat a livré 232 700 voitures en 2022, soit une baisse de 40,5 % en un an. L’entreprise a donc clôturé l’exercice 2022 avec des livraisons globales en baisse de 18,1 % avec 385 600 véhicules neufs livrés contre 470 500 unités en 2021.

En parallèle, la production globale de l'entreprise, qui comprend également celle de l'Audi A1, s'est maintenue à des niveaux similaires à ceux de 2021. En effet, 478 954 voitures ont été produites, soit une baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente (484 046 unités). Avec 366 764 véhicules, la production de l'usine de l'entreprise à Martorell a diminué de 4,8 % en raison des pénuries d'approvisionnement. Pour rappel, le site industriel va célébrer son 30e anniversaire cette année.

Cupra performe sur de nouveaux marchés

« Face aux pénuries durables de semi-conducteurs et de pièces, nous avons pris la décision stratégique de donner la priorité aux modèles Cupra à marge plus élevée plutôt qu'aux voitures de Seat, explique Wayne Griffiths, P-DG du groupe Seat. Ce choix a inévitablement eu un impact sur le nombre de véhicules Seat que nous avons livrés, mais c'était essentiel pour assurer la stabilité à long terme de l'entreprise dans son ensemble ».

Les principaux marchés européens de Cupra sont l'Allemagne (58 400 unités ; + 89,9 %), le Royaume-Uni (14 400 unités ; + 87,4 %), l'Espagne (13 600 unités ; + 23,9 %) l'Italie (11 300 unités ; + 83,9 %), la France (7 600 unités ; + 86,5 %), l'Autriche (5 400 unités ; + 157,6 %) et la Suisse (5 000 unités ; + 38,3 %). Au niveau mondial, la marque challenger a enregistré une hausse considérable de ses ventes au Mexique (4 300 unités ; + 120 %), en Turquie (2 800 unités ; + 879,6 %) et en Israël (2 700 unités ; + 138,8 %). En 2023, la marque prévoit d'étendre ce réseau mondial avec de nouvelles ouvertures à Berlin, Madrid et Paris.

Les objectifs pour 2023

Cette année, plusieurs lancements importants sont programmés, à l’instar de la Cupra Tavascan 100 % électrique, de la Seat MÓ 125 Performance et une nouvelle version de la Seat MÓ 50. Les gammes des deux marques recevront également de nouvelles versions et de nouvelles motorisations. « La seule chose dont nous sommes certains, c'est que rien n'est garanti. Mais en donnant la priorité à la croissance de Cupra et à l'électrification de Seat SA, nous sommes déterminés à relever tous les défis futurs et à les transformer en opportunités », ponctue Wayne Griffiths.