Seat inaugure la location de bateaux électriques aux Baléares

Dans le cadre de son service de mobilité Seat MÓ, le constructeur espagnol déploie la location de ses véhicules électriques à toute l’Espagne, et lance pour la première fois la location de bateaux électriques à Majorque et Minorque.

Suite au succès rencontré par le service de partage dans la ville de Barcelone, Seat étend son portefeuille de services MÓ dans toute l'Espagne afin de promouvoir des déplacements plus durables pendant la période des vacances. Les clients situés sur deux îles des Baléares (Majorque et Minorque) pourront eux aussi utiliser les trottinettes électriques eKickScooters, les scooters électriques eScooters, et des voitures 100 % électriques.

Louer un bateau électrique, c'est possible

Un service de location de bateaux 100 % électriques a même été créé pour l’occasion, accessible via l'application Seat MÓtosharing ou directement sur le site web de Seat MÓ. Contrairement aux précédents lancements de Seat MÓ qui se limitaient au paiement à la minute, cette fois les utilisateurs pourront louer les véhicules pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, et sans avoir l’obligation de détenir un permis bateau. Notons que les bateaux disposent d’une autonomie électrique de huit heures.

Par ailleurs, Seat MÓ a également lancé la première flotte de scooters 100 % électrique de location en collaboration avec la société Avis. Ainsi, les scooters MÓ 125 eScooters sont désormais disponibles à Denia, Cartagena et Marbella/Sotogrande.