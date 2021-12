Seat inaugure un centre de tests pour batteries en Espagne

Ce centre fait partie du réseau mondial de recherche et développement du groupe Volkswagen. En dehors de l'Allemagne, il s'agit du premier site de ce type en Europe, après ceux déployés en Chine et aux États-Unis. Celui-ci fait partie du plan d'investissement de 5 milliards d'euros annoncé par le constructeur pour électrifier ses véhicules et ses installations.

La firme espagnole a récemment inauguré le TCE (Test Center Energy), un nouveau centre de recherche et développement de batteries dédiées aux voitures électriques et hybrides rechargeables. Situé au centre technique de Martorell, en Espagne, le TCE a pour objectif de développer et de tester les performances des systèmes énergétiques qui équiperont les véhicules électriques et hybrides de Cupra, Seat et Seat Mo, ainsi que d'autres marques du groupe Volkswagen.

Après 18 mois de travaux et un investissement de 7 millions d’euros, le Test Center Energy a enfin vu le jour. Construit sur une surface de 1 500 m2, le bâtiment se compose de différents espaces prévus pour la validation de modules de batteries destinées aux plateformes électriques (MEB) et hybrides (MQB), ainsi que sur les différents chargeurs qui équipent tous les véhicules électrifiés. Au total, 6 000 tests différents seront réalisés par an, et les batteries subiront en moyenne plus de 17 500 heures de tests afin de garantir des performances optimales tout au long de leur cycle de vie.

Le développement de cette structure s'inscrit dans le cadre du projet Future Fast Forward à travers lequel Seat entend faire de l'Espagne un pôle européen de premier plan en matière de mobilité électrique, et ce en collaboration avec le groupe Volkswagen. Le TCE aspire également à devenir un espace d'innovation, de collaboration et de recherche, en proposant des formations aux étudiants dans le domaine de la production de voitures électriques. Le constructeur espagnol a annoncé son intention de fabriquer des véhicules électriques à Martorell à partir de 2025.