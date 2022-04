Sécurité : Cooltra et la Prévention Routière font cause commune

Fondé à Barcelone en 2006, Cooltra fait figure de pionnier dans le secteur du scooter en libre-service avec une flotte de plus de 9 500 engins 100 % électriques circulant dans sept villes d’Europe (Barcelone, Madrid, Valence, Lisbonne, Rome, Milan et Paris). Comptant plus de 1,7 million d'utilisateurs, l’entreprise Cooltra s’est aussi donné pour mission d’accompagner les conducteurs de deux-roues à adopter le bon comportement au volant (ou plutôt au guidon). Portée par cet objectif, elle a dorénavant décidé de collaborer avec des animateurs spécialisés et des bénévoles de l’association Prévention Routière pour proposer gratuitement à tous ses utilisateurs des actions pour rappeler les règles du code de la route.

Parmi elles, des sessions mensuelles de sensibilisation à la sécurité routière d’une durée de 40 minutes seront menées. Composée d’échanges interactifs et d’expérimentations de situations dangereuses en simulateur, elles permettent aux conducteurs de se confronter concrètement aux comportements à risque à éviter et aux bonnes pratiques à adopter. Cette formation théorique s’organisera en parallèle d’un atelier pratique. D’une durée de 20 minutes et dispensé chaque mois dans Paris ou en proche banlieue, celui-ci consistera en l’apprentissage du maniement du véhicule mis à disposition. Pour y participer, les utilisateurs intéressés, qu’ils soient professionnels ou particuliers, pourront réserver l’un des sept créneaux disponibles par jour en suivant un lien qui leur sera envoyé par mail chaque mois.