Sécurité : Euro NCAP généreux pour le Mazda CX-60, BYD et la Mobilize Limo

Ce n’est pas une pluie d’étoiles mais une voie lactée. L’Euro NCAP vient en effet de publier ses dernières cotes de sécurité pour dix nouvelles voitures et les résultats sont plus que satisfaisants. La très grande majorité (8/10) des modèles évalués reçoivent en effet la note maximale de 5 étoiles sur 5. C’est le cas du Premium EQE de Mercedes, également auréolé de l’appréciation « Très bien » pour son système Highway Assist, mais aussi du SUV japonais CX-60 de Mazda, des nouvelles séries X1 et 2 Active Tourer de BMW ou encore de la dernière génération de la fratrie Seat Ibiza et Arona. Le constructeur chinois BYD, introduit pour la première fois, suit quant à lui la voie de son compatriote Great Wall Motor, en plaçant son crossover électrique Atto 3 au firmament avec cinq étoiles Euro NCAP. Une récompense méritée compte tenu de son comportement fiable lors des tests de collision.

>> A LIRE AUSSI : Les voitures électriques, nouveaux dangers de la route ?

Les deux autres voitures de fabrication chinoise de ce lot reçoivent, de leur côté, quatre étoiles. Issue de la joint-venture Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile, la Citroën C5 X se trouve déclassée par son système de freinage d'urgence autonome (AEB) « qui a peu fonctionné lors des tests de réaction aux autres véhicules », souligne l’organisme juge. Heureusement, « son système d'assistance de voie a su corriger en douceur la trajectoire du véhicule lors de sortie de voie. » Parallèlement, la berline électrique Limo de la joint-venture Renault-Jiangling Mobilize s’est bien défendue mais n’a su se montrer concluante sur le plan de la protection des usagers de la route les plus vulnérables avec seulement 69% de taux de satisfaction.

La conduite autonome, nouvel enjeu de sécurité

Comme le reconnaît le secrétaire général d'Euro NCAP, Michiel van Ratingen, « la conduite entièrement autonome est encore loin, mais les bases sont en train d'être posées par des systèmes de conduite assistée robustes et performants comme celui de Mercedes. » Disponible en option, offrant une aide à la conduite sur autoroute notamment avec l'arrêt d'urgence actif, l’Active Distance Assist Distronic avec Active Steering Assist figure le premier système de ce type à un tel niveau à être évalué par Euro NCAP. Or, il ne devrait sûrement pas être le dernier puisque pour les constructeurs, agrémenter leurs nouveautés de fonctionnalités et de technologies permet de se démarquer sur un marché très concurrentiel. Outre la consommation et l’impact écologique de leur véhicule, les acheteurs tiennent en effet compte de l’aspect sécuritaire de leur future voiture. Surtout lorsque celle-ci sert pour un usage familial.