Sécurité : l’alcool, grand danger des fêtes de fin d’année

Pour que la fête ne tourne pas au drame, il faut surveiller sa consommation d’alcool lors des rassemblements festifs. Malheureusement, comme le révèle Nextbase dans son enquête réalisée en coopération avec l'Institut de recherche YouGov dans dix pays du globe (France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Suède, Royaume-Uni, Canada, États-Unis et Australie), un quart des conducteurs prennent le volant sous l'emprise de l'alcool pendant la période de Noël (26 % précisément). Un comportement dangereux qui se couple parfois à une fatigue accrue. Pour preuve : toujours selon Nextbase, 14 % des Français feront plus de huit heures en voiture pendant les fêtes afin de célébrer le réveillon en famille ou entre amis.

La période hivernale est également redoutée en raison de la densification du trafic routier, donc, mais aussi à cause des conditions météorologiques dégradées et de la nuit qui tombe tôt. Pluie, neige et vent rendant les chaussées glissantes, 55 % des conducteurs, dont 72 % des 18-24 ans, se déclarent plus attentifs à ces éléments affectant l’état de la route. C’est également la première inquiétude liée à la saison pour 68 % des Allemands. Mais au-delà des conditions climatiques, les automobilistes interrogés par Nextbase redoutent les comportements de leurs paires. De fait, 66 % des Français se disent préoccupés par les risques de côtoyer des automobilistes ivres à l’approche des fêtes, une crainte particulièrement forte (83 %) dans la région du Centre-Val de Loire et partagée par 71 % des Allemands.