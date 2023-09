Sécurité : la Chine dépasse le Japon à l’évaluation Euro NCAP

Premier modèle 100% électrique de la marque de luxe nipponne appartenant au groupe Toyota, le Lexus RZ vient de décrocher cinq étoiles. Le SUV Premium prouve ainsi qu’il a su répondre aux attentes d’Euro NCAP en matière de sécurité. Partageant sa plateforme avec les Toyota bZ4X et Subaru Solterra, également auréolées de la note maximale, le Lexus RZ a réussi les tests de collision à grande échelle et même obtenu 15,4/16 au test de barrière latérale. Le SUV japonais devient même la première voiture récompensée par Euro NCAP pour sa technologie de détection de présence d'enfants, qui permet d’avertir l’oubli d'un enfant ou d’un nourrisson dans l’habitacle.

Un match de plus en plus serré

Malheureusement, et malgré le fait qu’il soit équipé des derniers systèmes anticollision comme un airbag central ou le système de sauvetage eCall ainsi que de plusieurs nouvelles innovations en matière de sécurité active, le Lexus RZ présente une protection thoracique jugée faible pour le passager arrière. Un manquement qui lui vaut un taux de seulement 87% sur la protection des occupants, contre 93% pour le Nio EL7 et 96% pour le Nio ET5.

Ces deux concurrents chinois lui volent en effet la vedette sur ce seul et unique aspect sécuritaire, se classant ensuite derrière en matière de vulnérabilité des autres usagers de la route et des ADAS. Des ratios qui se trouvent néanmoins dans un mouchoir de poche, à seulement 2 ou 3% d’écart à chaque fois. Un constat qui démontre que les voitures de l’Empire du Milieu avancent des niveaux de sécurité équivalents qui n’ont plus grand-chose à envier à ceux de la marque du pays du Soleil levant.