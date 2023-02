Sécurité : le permis de conduire des seniors est-il en sursis ?

Le principe de permis de conduire à vie sera-t-il remis en cause dès cet été ? L’idée semblerait à l’étude, notamment pour les automobilistes les plus âgés qui pourraient se voir soumis à un test d’aptitude tous les cinq ans.

Cela fait longtemps que des hypothèses sont émises sur la possibilité d’un contrôle des capacités de conduite des automobilistes d’un certain âge. Ce sujet, récurrent, ferait même l’objet d’une proposition de loi « très sérieuse qui pourrait être officialisée dès cet été », selon une interview donnée par Pauline Deroulède à nos confrères d’Auto Plus. Joueuse de tennis handisport professionnelle, la jeune femme avait été victime d’un tragique accident en 2018, se retrouvant amputée de la jambe gauche après avoir été percutée par un véhicule et son chauffeur de 90 ans.

La mesure, elle, prendrait la forme d’un test de divers réflexes comme la vision ou l’ouïe. Cette évaluation pourrait intervenir tous les cinq ans à partir de 65 ans et déboucher à un retrait du permis en cas d’inaptitude à la conduite confirmée. Contacté par nos soins, Thierry Monchâtre, attaché en charge de la Sécurité routière au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, dément toutefois ces affirmations, assurant qu’« il n’y a aucun projet officiel à date. » Selon lui, « un texte de loi à modifier, cela ne se fait pas comme ça et, à notre connaissance, il n’y a pas de projet de ce type prévu à l’heure actuelle. Je ne dis pas qu’au niveau gouvernemental il n’y aura pas d’évolutions sur le sujet, mais à ce jour ce n’est pas le cas », poursuit Thierry Monchâtre.

Un périlleux principe de précaution

Interrogé sur ce même point, Laurent Hecquet, directeur général de l’Observatoire des experts de la mobilité, met de son côté en garde contre la subtilité d’un tel concept, « à ne pas prendre à la légère ». « Il y a certes, une problématique avec le permis de conduire à vie alors qu’on perd forcément certaines facultés au fur et à mesure du temps. Pour autant, le permis est associé à un sentiment de liberté et d’indépendance, il est donc compliqué, voire socialement inacceptable, de priver quelqu’un de sa mobilité, surtout dans les campagnes », souligne notre interlocuteur. De plus, « je crois que les gens se régulent dans leurs capacités et arrêtent de conduire d’eux-mêmes ou quand leur entourage et leur médecin détectent des soucis. Bref, il existe une prise de conscience naturelle pour réguler le problème », observe Laurent Hecquet.

Si, d’après une enquête réalisée par le spécialiste de l'inspection et de la gestion des sinistres automobiles Dekra en 2021, les trois quarts de la population se disent favorables à ce que les conducteurs de plus de 65 ans soient soumis à un examen médical, une autre enquête du comparateur d’assurance lesfurets parue la même année pointait le fait que, côté tranche d’âge, les remarques sur l’incapacité qu’auraient certains seniors à bien rouler seraient fausses puisque ce sont les jeunes qui sont les plus représentés parmi les mauvais conducteurs. Ainsi, 35 % ont entre 18 et 25 ans et 30 % feraient partie des 26-35 ans. Or, si ces résultats induisent plutôt la question de l’attitude et non de l’aptitude, « sur ce principe de précaution, il faudrait alors aussi interdire aux jeunes de conduire jusqu’à 25 ans », soutient Laurent Hecquet.

La réforme des retraites, un risque pour la mobilité professionnelle ?

Alors que la réforme des retraites voulue par le gouvernement prévoit de repousser l’âge de départ des salariés à 65 ans, cette ambition pourrait avoir de lourdes conséquences sur la mobilité des employés et la sécurité en obligeant des conducteurs plus âgés à effectuer des parcours routiers éprouvants, en particulier dans le secteur des transports soumis à un manque de main-d’œuvre. « Dans ce cadre professionnel, la volonté de mettre en place un "contrôle technique" des conducteurs peut apparaître comme une chose plus acceptable et compréhensible car découlant d’une obligation d’action de conduite spécifique où le suivi médical doit se faire et l’entreprise se montrer vigilante », reconnaît Laurent Hecquet.

Pour autant, l’exercice a ses limites puisque, « dans la réalité, quelle va être la capacité du salarié à déclarer ses facultés diminuées pour ne pas perdre son emploi ? », note justement le directeur général de de l’Observatoire des experts de la mobilité. Dès lors, « au-delà du cadre de l’obligation d’une visite, il faudra s’assurer de la protection de ces salariés-là. C’est donc une question RH plus complexe à approfondir. » Quoi qu’il en soit, « toucher aux libertés individuelles exacerbe les passions mais le débat a le mérite d’être posé, il ne faut simplement pas tomber dans la facilité de l’interdiction. Dans le futur, sûrement y aura-t-il des changements mais, en attendant, c’est un problème de santé publique et de responsabilisation qui se régule de façon assez naturelle », conclut Laurent Hecquet. Avec le risque, malgré tout, que quelques irréductibles conducteurs refusent de lâcher le volant quand bien même ils le devraient.