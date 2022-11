Sécurité routière : pas d’amélioration pour la mortalité en octobre

Selon les chiffres de l’ONISR, 295 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en octobre 2022 contre 298 en octobre 2021. Une donnée qui stagne sur un an mais qui dépasse la mortalité d’octobre 2019 avec 38 tués de plus (+ 15 %).

Cet automne n’est décidément pas une saison glorieuse en matière de sécurité routière. Alors que septembre 2022 enregistrait 262 victimes, la mortalité routière du mois d’octobre 2022 repart à la hausse, comptabilisant presque 300 vies perdues. Ce résultat est, certes, légèrement inférieur à celui du mois d'octobre 2021 (3 morts de moins seulement) mais il est surtout et malheureusement bien supérieur à celui relevé au mois d'octobre 2019, année de référence pré-pandémie de Covid, en hausse de 15 %. Et ce alors même que les déplacements lors du mois d'octobre 2022 ont été un tout petit plus importants qu'en octobre 2021 – environ + 5 % en moyenne par rapport à octobre 2021, selon le dataviz trafic du Cerema.

Hormis la mortalité des automobilistes, inférieure à celle d'octobre 2021 ainsi qu'à celle d'octobre 2019, la mortalité de tous les autres types d’usagers s’établit en augmentation. L’ONISR recense ainsi 58 piétons fauchés au cours du mois dernier, soit 5 de plus qu'en octobre 2021 et 27 de plus qu'en octobre 2019. On dénombre 34 cyclistes tués, « une mortalité très fortement supérieure à la moyenne des mois d'octobre 2015-2019 », note l’ONISR. Enfin, les conducteurs de deux-roues paient aussi un lourd tribut par rapport aux années précédentes avec 57 décès dans leurs rangs. Concernant l’âge des victimes, 43 jeunes de 18-24 ans ont péri sur les routes en octobre 2022 contre 79 seniors âgés de 65 ans ou plus.

Moins d’accidents et de blessés en contrepartie

Rare point positif notable de ce baromètre mensuel de la sécurité routière : le nombre d'accidents corporels est de 4 720 en octobre 2022, soit 868 accidents corporels de moins qu'en octobre 2021 et 415 accidents corporels de moins qu’au mois d'octobre 2019 (- 8 %). La diminution se remarque également au niveau des personnes blessées avec un bilan de 5 884 en octobre 2022, soit un recul de 15 % par rapport à octobre 2021 et de 9 % par rapport à octobre 2019, périodes qui avaient respectivement enregistré 6 908 et 6 493 blessés.