Sécurité routière : avant Noël, la mortalité baisse légèrement

Soyons optimistes : c’est une diminution du nombre de morts sur les axes routiers contenue, certes, mais une diminution quand même. En effet, 248 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en novembre 2022 contre 295 en octobre 2022, selon les données communiquées par l’ONISR. Un résultat qui va de pair avec le nombre d'accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre et qui s'établit à 4 368 en novembre 2022 pour 4 720 en octobre 2022.

Ce chiffre s’avère également inférieur à celui de l'an dernier avec 27 accidents corporels évités par rapport à novembre 2021, et même 257 accidents corporels de moins qu’au mois de novembre 2019, soit un repli notable de - 6 %. Malheureusement, cette tendance en recul ne suit pas la même trajectoire descendante sur la mortalité routière annuelle puisque novembre 2021 ne recensait « que » 230 tués, soit 18 vies fauchées de plus. Bien que les déplacements lors du mois de novembre 2022 aient été plus importants qu'en novembre 2021 d'après le dataviz du Cerema, même le mois de novembre 2019 a été moins meurtrier avec 9 victimes d’écart (soit un recul de - 4 %).

La mortalité piétonne en novembre 2022, établie à 47 morts et supérieure à celle enregistrée en novembre 2021, n’a cependant pas atteint les niveaux d’octobre (avec 48 décès), mois marqué par le changement d’heure et la nuit tombant plus tôt. Parallèlement, la mortalité cycliste, bien que similaire à celle enregistrée un an auparavant (à 11 contre 12 tués), est moitié moins importante qu’en octobre 2022, avec 34 vies prématurément fauchées. Une amélioration qui doit sans doute beaucoup aux conditions météorologiques hivernales, moins propices à la pratique du vélo.

Néanmoins, sur les douze derniers mois, la mortalité cycliste est largement supérieure à celle de l'année 2019 puisque 242 cyclistes sont décédés, soit + 29 % par rapport à 2019. Parallèlement, 5 personnes sont décédées en EDPm (du type trottinettes, etc.), un résultat élevé par rapport aux années précédentes. Au total, ces douze derniers mois, ce sont ainsi 31 personnes qui ont perdu la vie sur les routes : un bien triste record… Si, depuis la pandémie, les automobilistes représentent un peu moins de la moitié de la mortalité routière, celle des jeunes adultes de 18-24 ans dépasse désormais, pour ces douze derniers mois, celle enregistrée en 2019 avec 555 tués contre 549 tués sur l'année 2019.

Les personnes âgées de 65 ans ou plus, elles, comptent 876 personnes tuées ces douze derniers mois dans leur catégorie d’âge, « un niveau qui est supérieur à l'ensemble des quinze dernières années à l'exception de 2016 », note l’ONISR. Les usagers de poids lourd, de leur côté, voient leur mortalité fortement augmenter depuis la fin de l'année 2021, au point de redevenir équivalente à la moyenne des années 2015-2019. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, à chacun de faire en sorte que ces célébrations ne soient donc pas synonymes de drames.