Sécurité routière : Euro NCAP développe un protocole de test des poids lourds

Les accidents de la route ne concernent pas uniquement les véhicules particuliers ou les véhicules utilitaires légers. Bien conscient de cela, et alors que le secteur du transport routier est en croissance, l'organisme Euro NCAP a désormais décidé d'évaluer le niveau de sécurité offert par les poids lourds commercialisés en Europe et circulant sur les routes du Vieux-Continent.

« L’an dernier, Euro NCAP s’est intéressé au degré de sécurité offert par les poids lourds et aux solutions possibles pour l’améliorer. Je pense qu’il doit s’agit de la prochaine étape importante du développement [de l’organisme] afin de garantir que les pays d’Europe atteignent leur objectif « Vision zéro » et mettre fin aux décès liés à la circulation routière. Cela marque le début d’une nouvelle aventure stimulante et passionnante pour Euro NCAP, ses membres et ceux qui souhaitent nous rejointe », indique Michel van Ratingen, le secrétaire général d’Euro NCAP.