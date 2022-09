Sécurité routière : l’été résumé par un triste bilan

Si l’été 2021 portait déjà un bilan de la sécurité routière peu reluisant, dénombrant 580 âmes tuées sur les axes de France métropolitaine, celui de 2022 fait pire en dépassant largement la barre des 600 victimes – 659 précisément sur les mois de juillet et d’août confondus.

Juillet (toujours) plus meurtrier qu’août

En juillet 2022, 354 personnes sont en effet décédées contre 316 en juillet 2021, soit plus d’une trentaine de personnes tuées en plus sur un an. Ce résultat est également en forte augmentation par rapport à juillet 2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19, avec 26 tués de plus (soit + 8 %). Comme le note le baromètre mensuel de l’ONISR dont sont issus ces chiffres, la mortalité de juillet s’affiche même comme la deuxième plus élevée des mois de juillet de ces dix dernières années, après juillet 2015 et ses 360 décès.

Plus prisé en matière de congés et parcouru par le week-end de la fête nationale, juillet s’avère souvent plus assassin que le mois d’août – qui a pourtant connu un nombre de déplacements plus importants qu'en août 2021, de l'ordre de + 5 % en moyenne selon le dataviz trafic du Cerema. Août fait une nouvelle fois moins de victimes de la route en 2022 même si le nombre de celles-ci s’établit toutefois à 305 contre 273 en août 2021, soit 32 personnes tuées de plus. Un constat encore une fois au-dessus de celui de la même période en 2019, avec 15 tués de plus, soit + 5 %. Au global, sur ces deux mois de juillet et août 2022, la mortalité routière constitue la plus élevée enregistrée depuis 2017 : un sinistre record dont il n’y a pas à se vanter...

Des accidents moins nombreux mais plus mortels

Deux chiffres se révèlent néanmoins en baisse au cours de l’été 2022 : le nombre d'accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre et celui de personnes blessées. En juillet 2022, 4 745 accidents ont été recensés, soit 348 de moins qu'en juillet 2021 et même 542 de moins qu’en juillet 2019 (soit une diminution de - 10 %). Le nombre d'accidents en août 2022 tombe à 3 995, là aussi en réduction (de - 6 % seulement) face à août 2019. Concernant le nombre de blessés, juillet 2022 en dénombre 6 018 contre 5 184 pour août 2022, soit quasiment un millier de moins. Comparativement, il y avait eu 6 698 blessés en juillet 2021 et 6 792 blessés en juillet 2019 ainsi que 5 757 blessés en août 2021 et 5 612 blessés en août 2019. En somme, les accidents se raréfient mais les dommages causés sont plus souvent létaux : toujours pas de quoi se réjouir. Surtout lorsque les données de l’ONISR confirment que tous les types d’usagers sont impactés par une mortalité en hausse…