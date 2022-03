Sécurité routière : le palmarès des Prix Innovation 2022

Dans le cadre de sa sixième édition des concours innovation, la Sécurité routière a récompensé les meilleures initiatives visant à rendre la route plus sûre. Découvrez les cinq lauréats du Prix Innovation et les projets distingués par le Challenge Innovation.

C’est désormais devenu un rendez-vous très attendu et plus encore cette année, alors que les chiffres de la mortalité routière rappellent malheureusement à la vigilance, y compris dans le cadre professionnel. La Sécurité routière vient de récompenser les meilleures innovations développées pour améliorer la situation.

Palmarès 2022 du Prix innovation Sécurité routière

Catégorie « Prévention du risque routier en entreprise » :

WebFleet Solutions pour WebFleet TPMS, une solution de surveillance en temps réel de la pression et de la température des pneumatiques des poids lourds, autocars et bus pour notifier instantanément les gestionnaires de flottes de la détection d'un problème.

Catégorie « Deux-roues » :

Bumpair, qui a conçu et développé un casque pour cyclistes gonflable moins encombrant, plus protecteur et nécessitant en moyenne 85% de matière en moins pour sa fabrication qu'un casque traditionnel.

Catégorie « Aide aux conducteurs » :

Develter Innovation, pour le simulateur de conduite Rehab Evolution II qui aide à évaluer la capacité à conduire de nouveau pour des patients en rééducation après une lésion cérébrale, un traumatisme, une intervention ou une pathologie, et permet à ces patients de s'entraîner et vérifier leurs réactions et axes de progrès avant de reprendre le volant.

Catégorie « Prévention des dangers liés aux angles morts » :

Continental Automotive Trading, pour RightViu®, une solution d'assistance à la conduite basée sur des radars, pouvant être ajoutée facilement sur les rétroviseurs des poids lourds pour détecter la présence de piétons et de cyclistes. Le système ne nécessite ni l'installation d'un écran, ni le perçage du châssis ou de la carrosserie du véhicule et envoie une alerte sonore et visuelle au conducteur, sans ajouter de distraction par écran.

Catégorie « Promotion des comportements responsables » :

Automobile Club Association, pour mobisenior.fr, un site internet entièrement dédié à la mobilité des aînés. Il propose des outils gratuits et interactifs, des informations et des conseils pratiques pour aider les seniors et leurs proches à anticiper, évaluer et adapter leur mobilité et la préserver le plus longtemps possible, en toute sécurité.

Palmarès 2022 du Challenge Innovation Sécurité routière

(Ouvert aux étudiants de l'enseignement supérieur. Les lauréats obtiennent un financement pour concrétiser leur projet)

1er prix

Eyekeepit (Institut d'Optique Graduate School) : panneau qui s'installe à l'arrière de véhicules (voiture, bus, camion, etc.) et qui prévient le véhicule suivant lorsqu'il est trop près, par un signal lumineux.

2ème prix

Docycl’ (Ecole de biologie industrielle) : bandes à placer au sol sur les pistes cyclables, à l'abord des croisements avec les passages piétons, permettant de faire ralentir les cyclistes et usagers d'engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) pour qu'ils n'entrent pas en collision avec les piétons.

3ème prix ex aequo

Monarch Systems (Institut d'Optique Graduate School) : solution automatisée et rapide pour l'évaluation de la qualité des routes.

&

Veste de motard connectée (Polytech Orléans) : veste géolocalisable qui envoie une notification aux proches en cas de chute ainsi qu'aux secours, si le motard ne se relève pas.

Nommé

Calydon (Polytech Nancy) : capteur thermique placé sur le toit du véhicule, permettant de détecter les animaux risquant de traverser la chaussée. Une fois l'animal détecté, un signal est envoyé à un bracelet connecté que porte le conducteur. Celui-ci, en sentant son bracelet vibrer, est alors averti de la présence d'un danger proche.

Pour découvrir les démonstrations des solutions des lauréats en vidéo, c'est ici

Pour retrouver les lauréats de l’édition 2021 : Gros plan sur le palmarès du Concours Innovation 2021 de la Sécurité routière