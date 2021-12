Sécurité routière : plus de 200 tués en novembre 2021

En hausse par rapport à 2020 mais en décroissance vis-à-vis de 2019 : c’est en résumé ce qu’il faut retenir de tous les chiffres de la sécurité routière de novembre 2021, avancés par l’ONISR. Il faut dire que 2020 fut une année particulièrement atypique avec des conditions de trafic bousculées – et singulièrement réduites – par les confinements et la crise sanitaire. De ce fait, alors que l’an passé novembre ne comptait « que » 173 morts sur les axes tricolores, novembre 2021 en dénombre 221, soit presque 50 victimes supplémentaires. Encore trop de vies gâchées, mais déjà moins qu’à la même période de 2019 où le nombre de tués s’élevait à 257. Ceci équivaut donc à un repli de 14 % sur deux ans et même - 18 % par rapport à la moyenne des mois de novembre 2015-2019.

Les autres indicateurs d’accidentalité routière suivent cette même tendance puisque le nombre d’accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre se stabilise à 4 366 en novembre 2021, contre 2 878 en novembre 2020 (+ 52 %), mais 4 625 en novembre 2019 (- 6 %). Le taux de personnes blessées en novembre 2021, lui, s’affiche à 5 421 contre 3 370 en novembre 2020 (+ 61 %) mais 5 743 en novembre 2019 (- 6 %). Quant à la mortalité piétonne, elle recense 43 tués en novembre 2021, soit 13 de plus qu’en novembre 2020 et 9 de moins qu’en novembre 2019.

Seule la mortalité des usagers de deux-roues motorisés est en légère baisse en novembre 2021 par rapport à novembre 2019 et novembre 2020: 32 motocyclistes ou cyclomotoristes ont trouvé la mort, soit 8 de moins que l’an passé et 3 de moins qu’il y a deux ans. À l’inverse, la mortalité des jeunes de 18 à 24 ans est en augmentation en novembre 2021 comparé aux deux années précédentes avec 42 jeunes adultes tués, soit 13 de plus qu’en novembre 2019 et 10 de plus qu’en novembre 2020.