Sécurité routière : trois entreprises en lice pour le Prix « Les Pros ont du talent »

Quelle entreprise sera désignée comme celle s’étant montrée la plus active vis-à-vis de la protection de ses collaborateurs contre le risque routier ? Si le verdict ne sera pas connu avant le 10 octobre, date à laquelle se tiendra la cérémonie de remise des prix de l’édition 2022 des « Pros ont du talent », un trio de tête se détache d’ores et déjà. Il faut dire que ce sujet n’est pas à prendre à la légère, surtout dans le milieu professionnel, puisque les accidents de la route constituent la première cause de mortalité au travail et représentent près de 4 millions de journées perdues chaque année.

Un travail discret mais impliqué

Honneur aux groupes modestes et qui opèrent dans les territoires. C’est en tout cas ce que prouve la sélection qui comprend les acteurs Dreneri Bâtiment, Radeau et l’entreprise CEPI. Ces trois marques prouvent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des moyens démesurés pour entreprendre de grandes choses en matière de sécurité routière. Société originaire de la Meuse, Dreneri Bâtiment s’est ainsi attelée à la mise en place d’une vérification régulière des permis de conduire, d'une charte de bonne conduite au volant et d'une journée d’information rappelant aux salariés les dangers liés à la vitesse, l’alcool ou aux mauvais arrimages.

>> A LIRE AUSSI : Sensibiliser au risque routier professionnel avec humour et en vidéo

De son côté, l’entreprise de services à la personne qui œuvre dans le Var, Radeau, a pris le pari de la formation et développé des applications sur tablette permettant un meilleur suivi de l’état des véhicules et du bon comportement des conducteurs au volant. Quant à CEPI, spécialiste des cloisons adaptées aux environnements de recherche scientifique basé dans le Finistère, il a imposé à ses collaborateurs une « tolérance zéro » concernant le téléphone au volant et équipé ses véhicules d’outils d’analyses de conduite. Enfin, pour prévenir les coups de fatigue, les trajets des salariés sont planifiés en amont. Autant de mesures qui ne sont, certes, pas révolutionnaires mais qui ont l’immense mérite de sauver des vies…