Sécurité routière : vers la suppression des retraits de points lors de petits excès de vitesse

L’accident de la route du 10 février dernier, dans lequel est impliqué l’humoriste Pierre Palmade, a relancé le débat autour de la « délinquance routière » en France.

Interrogé dans les colonnes du Journal du Dimanche sur les mesures à mettre en place pour prévenir ce genre de drames, Gérald Darmanin « propose le retrait des 12 points du permis de conduire pour toute personne qui conduit alors qu'elle a consommé de la drogue » et envisage de « rendre obligatoire une visite médicale de tout consommateur avéré de drogue pour qu'il soit autorisé à conduire s'il se soigne ».

Le permis épargné pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h

Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur entend assouplir certaines sanctions afin de se montrer « plus compréhensifs avec les gens qui travaillent ». À la demande de l'Élysée, le locataire de la place Beauvau explique donc « étudier la suppression des retraits de points pour les petits excès de vitesse ». L'exécutif jugeant « excessif d'accabler les conducteurs du quotidien par un retrait de points pour de petits excès de vitesse, de moins de 5 km/h ».

Jusqu'à présent, le Code de la route prévoit une amende de 68 euros (minorée à 45 euros si paiement sous 15 jours et majorée à 180 euros) et le retrait d'un point sur le permis de conduire en cas d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h hors agglomération et une amende de 135 euros (minorée à 90 euros, majorée à 375 euros) plus le retrait d'un point, si l'excès de vitesse inférieur à 20 km/h est commis en agglomération.

Pour mémoire, selon la Sécurité routière, 15 millions de contraventions pour excès de vitesse (tous dépassements confondus) ont été dressées en 2021.

Création du délit « d'homicide routier »

En lien avec le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur étudie la possibilité de créer un délit « d'homicide routier ». Un qualificatif qui serait alors retenu par la Justice pour poursuivre les conducteurs dans le cas d'accidents mortels en lien avec la consommation de drogue et/ou d'alcool. Une terminologie réclamée depuis plusieurs années par différentes associations.