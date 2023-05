Sécurité routière : un feu piéton jaune en cours d’expérimentation en France

En 2022, les données de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière ont recensé le décès de 484 piétons en France. Des usagers particulièrement vulnérables qui représentaient donc 15% de la mortalité routière l’année dernière. Compte tenu de ces chiffres alarmants, un arrêté publié le 21 avril 2023 au Journal Officiel a révélé la mise en place d’une mesure innovante – bien que simple – en matière de sécurité routière : un feu piéton jaune intermédiaire, agissant comme le feu orange pour les véhicules.

Limiter les ambiguïtés au moment de la traversée

À l’essai dans une demi-douzaine de villes tricolores, précisément Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Versailles – municipalité qui a toutefois récemment indiqué sa volonté de se retirer du projet –, ce feu jaune piéton « interdit de s'engager, mais permet au piéton déjà engagé de terminer sa traversée en toute sécurité » détaille l'arrêté.

« Réalisée sur des feux de signalisation et passages piétons existants », cette expérimentation concernera à la fois des feux fixes et des feux clignotants, au sein de rues fréquentées comme de carrefours ou de croisements. Devant durer environ deux ans, ce test donnera lieu, à son terme, à « un rapport d'évaluation commandé et financé par la collectivité. » Son objectif : « lever l'incompréhension avec le petit bonhomme rouge pour les piétons », note la Prévention Routière.

Lorsque que le bonhomme passe au rouge, il existe en effet un temps de dégagement durant lequel les voitures sont également à l’arrêt au rouge, « ce qui crée une zone de conflit » fait valoir l’association. Reste néanmoins à estimer si l’apparition de ce bonhomme jaune ne déclenchera pas un sentiment d’urgence chez certains piétons, qui se mettraient à courir au lieu d’attendre pour traverser...