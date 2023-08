Sécurité : un nouveau panneau a fait son apparition, le connaissez-vous ?

Un fond bleu sur lequel se dessine un losange blanc. Non, ce n’est pas le nouveau logo de la marque Renault mais bien la nouvelle signalisation indiquant une voie réservée au covoiturage. Et son non-respect pourrait entraîner une lourde sanction...

Peut-être l’avez-vous croisé sur la route de vos vacances, cet été. Ce nouveau panneau de signalisation, instauré par un arrêté du 24 août 2020, essaime en effet de plus en plus sur les axes de circulation français. Lumineux ou non et affichant un losange blanc – sur fond bleu le plus souvent, noir lorsqu’il s’illumine de manière dynamique –, il sert à marquer la présence d’une voie réservée à une pratique qui ne concentre actuellement que 3 % des trajets domicile-travail en voiture : le covoiturage.

De Lille à Lyon, un maillage sur tout le territoire

Parce que le gouvernement souhaite voir ce chiffre tripler d'ici à 2027, cette voie dédiée aux déplacements partagés – qui peut l’être par intermittence, généralement aux heures de pointe, auquel cas des horaires sont indiqués en-dessous du panneau – vise à inciter les automobilistes à mutualiser leurs voyages au volant.

Déjà expérimentés dans quelques régions de France, notamment sur l'autoroute A48 entre Grenoble et Lyon, ces zones et leurs panneaux spécifiques ne cessent de se multiplier jusqu’à Strasbourg et en région parisienne. Des travaux ont également démarré cet été pour en installer à Rennes et Nantes quand d'autres sont prochainement prévus à Lille, Aix-en-Provence et Marseille. En septembre 2023, la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord en implantera aussi sur l'autoroute A1, entre les villes de Dourges et Lille.

Attention, amendes à la clé

Souvenez-vous donc de ce panneau car, en cas de non-respect, il pourrait vous coûter cher. Réservées aux véhicules avec au moins deux personnes à bord, mais aussi aux transports en commun, aux taxis (même vides), aux motos à condition d’être deux et aux voitures avec une vignette Crit'Air zéro émission 100% électriques, quel que soit le nombre de personnes dans l’habitacle, ces voies de covoiturage s’avèrent équipées de radars pilotés par une intelligence artificielle capables de détecter combien d’occupant compte le véhicule. Gare donc, aux contrevenants qui écoperaient d’une amende de 135 €. La vitesse, elle, y serait limitée à 50 km/h afin de pouvoir continuer à rouler même en cas d’embouteillage sur les autres voies.