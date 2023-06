Segway Ninebot ouvre un flagship à Paris

Segway-Ninebot inaugure son premier store européen, en partenariat avec Maze, à Paris le 29 juin 2023. Le showroom du 78 rue de Rennes sera un temple des trottinettes et des scooters électriques. Segway-Ninebot veut devenir le leader de ce marché en France et en Europe.

Segway-Ninebot ouvre donc son tout premier store européen, en partenariat avec Maze, à Paris, au 78 rue de Rennes dans le sixième arrondissement. Ce sera une véritable vitrine pour la marque qui nourrit de grandes ambitions en France et en Europe. Le groupe avait d’ailleurs choisi le Mobile World Congress pour présenter une nouvelle gamme de trottinettes électriques, puis le salon du deux-roues de Lyon, en février 2023, pour dévoiler le premier modèle 125 cm3 électrique de sa gamme, le E300SE. En outre, en janvier 2022, Segway-Ninebot avait créé une filiale en France.

Segway a multiplié son chiffre d’affaires par six en trois ans !

Pour l’occasion, les eScooters E110S, E125S et E300SE, et les trottinettes F2 Pro, MAX G2, P65E et P100SE seront exposés dans ce nouvel écrin.

« En trois ans, nous avons multiplié notre chiffre d’affaires par six. Notre croissance en France repose particulièrement sur notre savoir-faire industriel, avec des produits puissants, fiables et innovants, mais aussi sur des relations privilégiées que nous entretenons avec notre réseau de distributeurs. Ainsi, nous avons saisi l’opportunité proposée par Maze E-Ride de créer ce store. Il s’agit d’un partenaire premium, revendeur officiel Segway, qui dispose déjà de trois concessions à Paris spécialisées dans les deux-roues électriques. Ce partenariat est naturel : Maze E-Ride est l’un des premiers à nous avoir fait confiance et notre premier revendeur de scooters électriques en 2022 », expose Rudy Godoy, directeur France de Segway-Ninebot.

Anticiper une concentration sur le marché des mobilités douces

On peut rappeler que Segway-Ninebot a aussi signé des partenariats avec Boulanger, Fnac-Darty ou encore Decathlon. Rudy Godoy répète à l’envi que dans la jungle de l’offre de trottinettes et de scooters électriques, le rôle de conseil est primordial et les revendeurs ont donc une fonction névralgique. Il s’attend, en outre, à une forte concentration dans le secteur des mobilités douces dans les années à venir et mise donc sur une forte professionnalisation au-delà de l’attrait et de la qualité des produits.

Segway intègre Find My d’Apple

« Motivée par la passion du deux-Roues, l'équipe Maze est fière de porter les couleurs de la marque Segway à travers un magasin dédié. Étant convaincu que la gamme est parfaitement adaptée à une utilisation parisienne et péri-urbaine, nous sommes enthousiastes à l'idée de distribuer des produits réunissant performance, fiabilité et prix sur un marché en pleine expansion », déclare par ailleurs Nicholas Vallée, co-fondateur de Maze.

Segway vient aussi d’annoncer son arrivée dans le réseau Find My d’Apple. Cette fonction « Localiser » peut rassurer les clients. « Proposer Find My sur les modèles de trottinettes est un véritable point de différenciation dans un secteur très concurrentiel », souligne ainsi Rudy Godoy.

