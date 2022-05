Selemix parfait son offre digitale

Moins d'un an après le lancement de son premier outil en ligne, Product Finder qui entend aider les clients à faire correspondre leurs besoins en peinture au revêtement idéal, Selemix dévoile System Finder. Accessible depuis le site internet, l'outil permet aux utilisateurs de définir leur projet de peinture à travers un système de filtres, comme le type de support utilisé, le niveau de résistance à la corrosion requis, la technologie souhaitée ou encore la finition requise. Cette étape permet d'identifier les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins, et permet à System Finder de sélectionner les produits Selemix les plus pertinents. Ensuite, les clients ont la possibilité de comparer jusqu'à trois systèmes différents. Les solutions sont proposées via un tableau de bord, qui permet aux utilisateurs d'apprécier les performances et les technicités des celles-ci. Sabrina Thomas, responsable marketing marque & communication CT/ LIC pour PPG Refinish EMEA, explique : « Nous avons créé une application web pour reproduire, de manière simplifiée, le processus de spécification des systèmes que nos équipes commerciales et techniques, et que nos partenaires Selemix appliquent chez un client. Notre objectif est de simplifier le marché de l’industrie légère qui se veut exigeant et technique, en le rendant plus accessible à des non-experts de l’industrie. »

Ainsi, l'outil System Finder souhaite permettre aux clients et aux distributeurs Selemix de choisir facilement des systèmes appropriés pour les travaux de peinture dans l'industrie légère, et/ou d’avoir une première idée des produits disponibles, tout en passant par un expert PPG.