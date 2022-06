Selemix rajoute des brillants

Comme l’avait annoncé l’industriel américain au moment du lancement de cette nouvelle offre de produits de finition à haut extrait sec à accroche directe, la gamme Direct Pro 7-15X s’enrichie aujourd'hui de plusieurs niveaux de finition. Commercialisée uniquement en haut brillant à ses débuts, la gamme Direct Pro est désormais complétée des finitions mat, semi-mat, satin et semi-brillant.

Rappelons que cette peinture permet une application directe sur une grande variété de surfaces sans application préalable d’une couche d’apprêt. Elle permet d'augmenter la productivité, la résistance à la corrosion, et également de réaliser des économies de peinture, de temps et d'énergie significatives. Grâce à ses propriétés de durabilité, de protection et d’aspect, ce produit est la solution idéale pour la mise en peinture de surfaces industrielles et sur l’automobile, les châssis, les berceaux et les soubassements.

« Nous sommes heureux d'entendre de la part de nos clients que Direct Pro répond aux besoins en évolution constante des industriels avec des temps de traitement de plus en plus courts, sans compromis sur le résultat final. Après Direct Pro haut brillant, nous sommes convaincus que nos utilisateurs de l'industrie légère commenceront très rapidement à utiliser les nouveaux liants allant du mat profond au haut brillant », déclare Kolja Eikelmann, segment director CT/ LIC chez PPG Refinish EMEA.