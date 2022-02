Selon Deloitte, 2% des consommateurs veulent un parcours d’achat automobile 100% digital

L’étude Global Automotive Consumer Study 2022 de Deloitte, menée auprès des consommateurs, vient remettre l’église au milieu du village à bien des égards.

Ainsi, après avoir mis en évidence la très faible appétence des clients pour les véhicules électriques, l’étude fait apparaître que les consommateurs automobiles ne souhaitent pas acheter leur voiture en ligne. Très prosaïquement, ils sont 2% à souhaiter une expérience purement digitale. Voilà qui questionne brutalement les discours de certains constructeurs sur l’attractivité des ventes directes en ligne, la fonction illocutoire du langage étant rarement un bon pari dans le business.

La concession automobile n’est pas si has been

Sans remettre en cause la digitalisation des recherches sur le produit automobile et sur la dimension de plus en plus phygitale du parcours client, l’étude montre que 83% des consommateurs souhaitent continuer à privilégier l’expérience physique en matière d’achat de véhicule. « Les concessionnaires agréés demeurent les interlocuteurs préférés pour 75% des répondants, contre 13% pour les constructeurs », détaille encore l’étude.

Le besoin de voir la voiture et de l’essayer reste central

Naturellement, la facilité d’usage, la simplicité et la rapidité des transactions sont des éléments favorisant la progression des achats en ligne. Mais à l’inverse, le besoin de voir (79%) et d’essayer le véhicule (61%) avant l’achat restent des fondamentaux dans l’acte d'achat automobile.

