L’épisode pandémique a dégradé la qualité des voitures d'après JD Power

La pandémie a-t-elle dégradé la qualité des voitures ? Oui à en croire la dernière étude « qualité » menée par le cabinet JD Power aux États-Unis*. « La qualité des voitures a considérablement diminué », commente la société dans sa dernière étude publiée en juin dernier. JD Power n’a jamais connu une baisse de qualité aussi forte en 36 ans, depuis que le cabinet a lancé cette étude.

Selon JD Power, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la hausse des prix et le télétravail expliquent cette baisse historique de la qualité. « En général, la qualité initiale a montré une amélioration constante tout au long de l'histoire de cette étude, donc la baisse de cette année est décevante, mais compréhensible. Les constructeurs continuent de lancer des véhicules de plus en plus complexes sur le plan technologique à une époque où il y a eu de nombreuses pénuries », explique JD Power.

Par rapport aux résultats de l'année 2021, l'industrie automobile a connu une augmentation de 11 % des problèmes pour 100 véhicules (PP100). La moyenne s’établit cette année à 180 problèmes remontés pour 100 voitures en circulation (un score inférieur reflète une qualité de véhicule supérieure), soit 18 de plus que l’an passé.

General Motors va à l'encontre de la tendance avec une amélioration de la qualité, qui place la marque au premier rang. Parmi les marques, la qualité de Buick s'améliore de 17 PP100, la hissant n°1. Seules neuf des 33 marques classées ont amélioré la qualité des véhicules d'une année sur l'autre (voir graphe ci-dessous).

Les véhicules grand public rencontrent moins de problèmes que les véhicules haut de gamme. Les systèmes d'infodivertissement restent le domaine le plus problématique. Les propriétaires de véhicules électrifiés citent plus de problèmes avec leurs véhicules que les propriétaires de véhicules à moteur thermique. Tesla affichant même un 240 PP100 en moyenne ! Les problèmes d'assistance à la conduite augmentent.

*L'étude qualité de JD Power, réalisée de février à mai 2022 sur le parc des États-Unis, est basée sur les réponses de 84 165 acheteurs et locataires de véhicules neufs (année modèle 2022).